В калужском доме престарелых найден очаг коронавируса

В доме-интернате для престарелых и инвалидов села Новослободск под Калугой обнаружен очаг коронавирусной инфекции.

- На данный момент обследованы и протестированы все проживающие в интернате. Тем, у кого диагноз подтвердился, назначено лечение. Остальные проживающие изолированы, - рассказали в региональном оперативном штабе, отметив, что у всех зараженных в интернате болезнь протекает в легкой форме, а симптомы COVID-19 отсутствуют.

- То, что несмотря на предпринятые меры, не удалось избежать возникновения очага, еще раз подчеркивает, что инфекция COVID-19 особенно опасна из-за легкости ее распространения, - добавили в правительстве Калужской области.

По состоянию на 29 апреля в регионе зафиксировано 845 заболевших коронавирусом, 32 пациента выздоровели, умерло 12 человек.