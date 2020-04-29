Порядок оформления цифровых пропусков по столице на время очередных двух недель остается прежним. Об этом сообщил в среду в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня - после доработки цифровой платформы mos.ru - мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая", - написал он. То есть срок действия рабочих пропусков, полученных по 30 апреля, продлится автоматически. Но чтобы пользоваться таким пропуском и дальше, до 4 мая необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, дополнительные сведения не требуются, как и заново повторять ранее внесенные, за исключением случаев, когда они нуждаются в актуализации.

Введены некоторые изменения для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Физлицу нужно сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона российского оператора и адрес электронной почты. Юрицам - собственникам авто указать наименование организации, адрес ее регистрации, ИНН или его аналог, серию и номер регистрационного документа автомобиля, фото его лицевой и тыльной сторон, а также фото водительского удостоверения. Все это нужно сделать с 1 по 4 мая на сайте mos.ru.

Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, затем их нужно будет продлить

Мэр подчеркивает: "Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно".

Напомню, с 15 апреля для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для оформления онлайн на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку.

Можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в справочную службу по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Для поездки на общественном транспорте необходимо на mos.ru привязать к цифровому пропуску карту "Тройка".