Новости

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну 22:56
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции 22:43
В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов 22:28
Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений 21:57
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 21:45
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 21:27
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 21:13
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 21:12
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 21:07
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 20:55
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 20:44
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 20:42
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 20:29
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 20:24
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 20:14
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 20:06
Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
29.04.2020 22:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Едем не спеша

Порядок оформления цифровых пропусков в Москве - прежний
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 95(8149)
Порядок оформления цифровых пропусков по столице на время очередных двух недель остается прежним. Об этом сообщил в среду в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

"Сегодня - после доработки цифровой платформы mos.ru - мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая", - написал он. То есть срок действия рабочих пропусков, полученных по 30 апреля, продлится автоматически. Но чтобы пользоваться таким пропуском и дальше, до 4 мая необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая (включительно).

Фото: iStock
Как выехать за город в майские праздники

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, дополнительные сведения не требуются, как и заново повторять ранее внесенные, за исключением случаев, когда они нуждаются в актуализации.

Введены некоторые изменения для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Физлицу нужно сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона российского оператора и адрес электронной почты. Юрицам - собственникам авто указать наименование организации, адрес ее регистрации, ИНН или его аналог, серию и номер регистрационного документа автомобиля, фото его лицевой и тыльной сторон, а также фото водительского удостоверения. Все это нужно сделать с 1 по 4 мая на сайте mos.ru.

Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, затем их нужно будет продлить

Мэр подчеркивает: "Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно".

Напомню, с 15 апреля для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для оформления онлайн на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в справочную службу по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Для поездки на общественном транспорте необходимо на mos.ru привязать к цифровому пропуску карту "Тройка".

Власть Работа власти Госуправление Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии