В Москве введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В Москве до конца года введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ предприятиям и организациям Комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в указанный период должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги. Речь идет о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Заместитель мэра отметил, что все платежи можно осуществлять удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства.

"Наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за коммунальные услуги", - отметил Петр Бирюков.