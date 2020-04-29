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29.04.2020 10:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги

Текст: Ирина Огилько
В Москве до конца года введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ предприятиям и организациям Комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года", - сообщил Петр Бирюков.

Фото: iStock
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По его словам, в указанный период должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги. Речь идет о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Заместитель мэра отметил, что все платежи можно осуществлять удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства.

"Наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за коммунальные услуги", - отметил Петр Бирюков.

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