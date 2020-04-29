В Подмосковье мигрант пытался вскрыть банкоматы садовой тяпкой

Экзотический способ взлома банкоматов выбрал 30-летний уроженец ближнего зарубежья. В подмосковном Ногинске он пытался вскрыть эти аппараты садовой тяпкой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник применил этот сельскохозяйственный инструмент 4 раза. Для этого он посетил отделения банка на ул. 3 Интернационала. Но срабатывала сигнализация и мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства.

Поймали его, изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в отделениях банка, причем на одной из улиц, рядом с местом совершения преступления.

Сотрудники полиции МУ МВД России "Ногинское" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в покушениях на кражи денежных средств.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу). Несмотря на то, что он ничего не сумел украсть, сесть в тюрьму он может на срок до 10 лет.