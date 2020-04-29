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29.04.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье обнаружили цех по производству контрафактного шоколада

Текст: Александр Степанов
Подмосковные полицейские обнаружили в деревне Лыткарино подпольный цех, где было налажено производство контрафактного шоколада. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции обнаружили в цехе автоматизированную линию по изготовлению и упаковке кондитерских изделий.

Кроме того, в помещении находилось сырье для приготовления шоколада. "Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда", - подчеркнула Ирина Волк. По ее словам, отличить подделку от оригинала по внешним признакам было практически невозможно. "По предварительным данным, ущерб компании-правообладателю превысил 19 миллионов рублей", - сказала официальный представитель МВД РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ирина Волк отметила, что в момент, когда полицейские нагрянули в подпольный цех, там находилось 10 человек, задействованных в производстве контрафакта. Причем все они были без медицинских книжек. Как выяснилось, рабочие трудились в две смены на протяжении нескольких месяцев.

Следственное управление УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудило уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).

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