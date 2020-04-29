В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ

В Подмосковье пресекли незаконную продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Сотрудники ведомства совместно с управлением ФСБ по Западному военному округу и подмосковными полицейскими изъяли на складе в городе Раменское 286 аппаратов ИВЛ российского производства, упакованных в деревянные ящики.

"По итогам совместного выездного мероприятия также задержаны члены преступной группы, осуществлявшей реализацию указанных медицинских изделий - 7 мужчин и одна женщина", - рассказали в пресс-службе.

Изъятое оборудование теперь направят на экспертизу, чтобы проверить его качество и эффективность. Цена одного аппарата составляет 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", а также дело об административном правонарушении по статье 6.28 КоАП РФ "Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий".