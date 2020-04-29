В Туле умер 17-летний пациент, у которого подозревали коронавирус

В тульской больнице умер 17-летний подросток, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает облправительство.

По данным властей, 17-летний юноша поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии. У подростка диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на COVID-19.

- Тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался, - сообщили в облправительстве.

Окончательный диагноз специалисты установят после получения результатов исследований.

По сведениям оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, а также Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Треть заболевших работают в столичном регионе, пятеро контактировали с прибывшими из Москвы. Остальные заразились от заболевших ранее. Все пациенты изолированы.

Сейчас в стационарах региона находятся 625 человек, 28 из них - дети. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 560 человек, в том числе 41 ребенок, с легкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением. За минувшие сутки выздоровели 12 человек.