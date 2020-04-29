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29.04.2020 18:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В военных госпиталях Москвы для лечения COVID подготовили 1845 койко-мест

Текст: Юрий Гаврилов
Замминистра обороны Тимур Иванов рассказал, как в Российской армии борются с коронавирусом и осуществляют профилактику распространения этой опасной инфекции.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Иванов начал с самого крупного очага эпидемии - Москвы. По словам замминистра, медицинская помощь военнослужащим с новой коронавирусной инфекцией в столичном гарнизоне может оказываться на базе 9 военных госпиталей, в которых развернуто 1845 специализированных мест. 70 процентов из них имеют систему обеспечения кислородом. Кроме того, в городе развернуто 170 реанимационных мест с необходимым медицинским оборудованием.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
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В военных округах и на Северном флоте для этих целей развернули почти 5 тысяч мест в 32 военных госпиталях. По указанию министра обороны для них закупают дополнительные 300 аппаратов ИВЛ. До середины мая оборудование будет поставлено.

Кроме того, в ведомстве разработали систему маршрутизации пациентов с Covid-19. А сформированный запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем позволяет проводить на необходимом уровне профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Иванов сообщил, что для оперативного лечения инфекционных людей на базе отдельных медицинских батальонов и медицинских рот сформировали 7 мобильных госпиталей по 100 мест в каждом. Все они укомплектованы специалистами, медицинским имуществом и аппаратурой. Кроме того, из госпитального состава созданы 86 врачебно-сестринских бригад, пять из которых - экспертные. Десять таких бригад уже откомандировали в больницы Московской области.

Замминистра напомнил, что распоряжением Правительства РФ от 24 апреля в 13 военных госпиталях различных регионов России для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией сейчас дополнительно перепрофилируют 1 548 мест, в том числе 460 - для лечения гражданского населения. А еще по поручению президента РФ Минобороны в сжатые сроки ведет масштабное строительство на территории 15 субъектов Российской Федерации 14 многофункциональных медицинских центров. Эти объекты возводят от Калининграда до Камчатки. Две новые лечебницы в Нижнем Новгороде и подмосковном Одинцово уже введены в строй. В четверг сдадут в эксплуатацию медцентры в Калининграде, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Оренбурге и Новосибирске. Их общая емкость составит 800 койко-мест. Остальные новостройки будут готовы не позднее середины мая.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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- Строительство медицинских центров осуществляется на территории существующих военных госпиталей и позволит создать дополнительно 1600 мест для лечения пациентов c инфекционной патологией, - сообщил Иванов. - При создании центров учтены все необходимые требования для лечения новой коронавирусной инфекции.

Замминистра напомнил, что их созданием занимается военно-строительный комплекс ведомства, а также инженерные и железнодорожные войска. А привлечение к реализации проекта военно-транспортной авиации позволило оперативно доставить в регионы России более 1500 тонн строительных грузов и медицинского оборудования.

Иванов также упомянул, что изначально были спроектированы пять лечебных объектов емкостью от 60 до 200 койко-мест. При их строительстве, в том числе, учитывались особенности расположения будущих медцентров, в частности, сейсмическая активность в регионах строительства. Это главным образом касалось площадок на Камчатке, в Хабаровске, Севастополе и Калининграде. С первых дней стройка ведется круглосуточном режиме, в две продленные смены. Сейчас на ней задействованы более 12 тыс. человек и 550 единиц техники.

Одновременно была организована централизованная поставка на объекты медоборудования и оснащения, заключены все необходимые договоры, и первые поставки начались уже с 5 апреля. Кроме того, для новых лечебниц сформировали запас средств индивидуальной защиты персонала и лекарственных препаратов. "Все центры, в том числе приступившие к работе, укомплектованы новейшим медицинским оборудованием - аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКМО, УЗИ, средствами реанимации, позволяющими осуществлять медицинскую помощь в необходимом объеме и на высоком технологическом уровне", - доложил на коллегии ведомства Тимур Иванов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По его словам, во всех центрах предусматривается возможность применения телемедицинских технологий для консультаций в режиме реального времени с ведущими специалистами военных госпиталей. Общее количество персонала в 16 новых лечебницах - 2200 человек. Все специалисты прошли на базе военно-медицинской академии имени С.М.Кирова специальную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Сейчас продолжается строительство медцентров в подмосковных Пушкине и Подольска, а также в Севастополе, Омске, Сосновом Бору, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Круглосуточно координируют и контролируют эту работу из Национального центра управления обороной РФ.

Иванов обратил особое внимание на тот факт, что новые лечебницы являются объектами капитального строительства и оснащены всей необходимой инфраструктурой. "Благодаря комплексному подходу и использованию современных технологий строительства медицинские центры соответствуют всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам и способны оказать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в полном объеме", - сделал вывод замминистра.

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