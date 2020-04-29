Воробьев: Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

По количеству заражений COVID-19 Подмосковье вышло на плато. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

"Рост у нас - 5-7 процентов. Думаю, мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне об этом же заявил доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев. Он привел диаграмму ежедневной регистрации новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье, на которой виден линейный процесс - каждый день появляются примерно по 600 новых больных. "Такая динамика указывает на постепенное замедление темпов распространения инфекции и скорое снижение уровня ежедневного прироста", - считает ученый.

На сегодняшний день в Московской области насчитывается 10917 человек, зараженных коронавирусом.