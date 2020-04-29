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29.04.2020 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детсадовские блоги

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 94(8148)
Воспитатели детских садов под Воронежем завели видеоканалы, чтобы продолжить развивающие занятия с малышами в период всеобщей самоизоляции.

Сидя дома, педагоги из Новоусманского района решили помочь родителям своих воспитанников. Ребятам важно придерживаться привычного распорядка дня, чтобы после карантина вернуться в группы без лишних слез и капризов. Подспорьем в обучении становятся блоги в соцсетях.

Например, в инстаграме детского сада "Акварель" (село Новая Усмань) проводят мастер-классы по изготовлению поделок, игры с крупами, занятия по ознакомлению с окружающим миром и гимнастике.

Воспитатель детского сада "Ритм", что в поселке Отрадное, Айгуль Ахметова завела блог на Youtube. В своих видео она учит малышей счету, показывает различные приемы для развития мелкой моторики и даже читает сказки на ночь.

- У меня есть маленький вдохновитель. Глядя на дочку, представляешь, как и другие детки задают вопросы, радуются, когда их хвалишь, и стараются еще больше. Такие "почемучки" и "мнескучнушки" есть в каждой семье, - рассказала Ахметова. - Дома у женщины всегда находится куча дел. Думаю, формат видеоуроков очень удобен: в любой момент можно включить их и позаниматься с ребенком в удовольствие.

Ссылки на "детсадовские" блоги собраны на сайте nusmanadm.ru.

Прямая речь

Елена Трегубова, руководитель отдела образования и молодежной политики Новоусманского района:

- Все ведь видят шутки в интернете о том, как тяжело родителям коротать будни самоизоляции с собственными детьми. Надеемся, что наши педагоги помогут мамам и папам, причем - вполне профессионально.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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