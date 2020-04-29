Вывозной рейс из Ташкента вернет в Москву еще 174 россиянина

Вывозной рейс Ташкент - Москва вылетел со 174 россиянами на борту. Информацию подтвердили в консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"На рейс были допущены граждане России, которые зарегистрировались на посадку через сайт госуслуг. Каждый из них получил пропуск в международный аэропорт Ташкента для вылета", - со ссылкой на посольство пишет РИА Новости.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", который принимает до 500 человек в сутки.