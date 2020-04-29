Эксплуатация моста Благовещенск-Хэйхэ начнется в мае

Положительное заключение выдал Ростехнадзор для автомобильного моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР), строительство которого завершилось в конце прошлого года. В мае разрешили начать эксплуатацию сооружения.

"Накануне мы прошли очень важный этап в плане получения документов, необходимых для ввода в эксплуатацию мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ. Это заключение Ростехнадзора, которое подтверждает, что объект капитального строительства - мостовой переход - соответствует всем требованиям и нормам", - цитирует ТАСС слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

С момента фактического завершения строительства шло оформление необходимых документов. Глава минвостокразвития подчеркнул, что, благодаря проведению этой процедуры электронном формате, ситуация с пандемией не помешала завершить все работы в срок.

Планируется, что ежегодного по мосту будут провозить примерно шесть миллионов тонн грузов и около трех миллионов пассажиров.

Справка "РГ"

Мост через реку Амур строили с декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая. Каждому подрядчику нужно было проложить по 540 метров. Общая протяженность перехода - 20 километров, в него входит более километра самого моста, еще один 278-метровый мост через протоку Каникурганскую, а также шесть километров дороги в Китае и 13 километров в России. Общая стоимость объекта - около 18,8 миллиарда рублей.