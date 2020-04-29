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29.04.2020 04:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Праздничный салют 9 мая увидят жители восьми городов ДФО

Текст: Артем Красиков

9 мая праздничные салюты, посвященные Дню Победы, состоятся в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, для залпов планируется использовать 40 артиллерийских орудий и 20 салютных установок. Обслуживать технику будут 920 человек.

"Для жителей в этот день будут работать звуковещательные станции с песнями военных лет, полевые автомобильные клубы и комплексы отбора на контрактную службу", - говорится в сообщении.

Также перед горожанами выступят более 120 агитационных бригад учреждений культуры, соединений и воинских частей.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО 75-летие Победы

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