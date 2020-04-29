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Как известно, в Москве школьники отдохнут с 1 по 11 мая, однако по пути столицы пойдут далеко не все регионы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сахалинской области учеников 11-х классов также могут вернуть за школьные парты с 12 мая, и губернатор региона Валерий Лимаренко считает, что после майских праздников от дистанционного обучения будущих выпускников можно будет оказаться (правда, только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в островном регионе останется стабильной). Однако в островном регионе посчитали, что дополнительные выходные с 6 по 8 мая школьникам нужны, и учебный процесс продолжится в уже привычной дистанционной форме.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости
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Не собираются прерывать обучение, пусть и в удаленной форме, и в Хабаровском крае.

- В первые дни мая мы работаем дистанционно по обычному расписанию для шестидневной недели, - рассказала директор школы села Новокуровка Александра Морозова. - Ни о каких дополнительных выходных пока не сообщали. Поэтому продолжаем мучиться с удаленкой. Для нашего населенного пункта это тяжелое испытание. Интернет не стабильный, компьютеров у детей нет, даже телефоны не у всех.

При этом в крае с 13 апреля завершили учебный год для большинства учеников младших классов. Но с 11 по 16 мая ученики при желании смогут посещать "ONLINE-продленку". С 20 апреля ушла на каникулы часть учеников четвертых, пятых и шестых классов а 26-го - седьмых. Но в некоторых школах они продолжают учиться дистанционно. С 14 мая на каникулы могут отпустить восьмиклассников. Ученики старших классов продолжат приходить на занятия до конца учебного года.

Фото: iStock
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С небольшим перерывом между майскими праздниками продолжат обучение дети на Ямале и в Югре, до конца мая учебный год продлится и в школах Перми. Первая декада мая - почти вся праздничная, однако три дня майских дня, которые разделяют Первомай и день Победы, для старшеклассников Прикамья останутся учебными. Правда, в облегченном варианте.

Как пояснили в краевом министерстве образования, это будет "облегченный дистант, без обязательных онлайн-уроков". Педагоги ограничатся отправкой заданий по текущим темам. Вообще в течение мая занятия для выпускников будут проходить только по предметам, входящим в перечень государственной итоговой аттестации. Учителя организуют предэкзаменационные консультации, государственная итоговая аттестация стартует с 8 июня.

Напомним, что учебный процесс у ребят из младшего и среднего звена в течение мая также продолжится, но без выставления отметок. Уроки будут посвящены повторению ранее изученного материала, внеурочной и воспитательной деятельности. Поэтому итоговые оценки у ребят с 1 по 4 классы школы уже выставлены, а у учащихся 5-8 классов будут выставлены до 15 мая.

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6, 7 и 8 мая продолжат обучение и дети в Калининградской области - впрочем, в эти дни не будут проводиться отдельные уроки.

В Мурманской области на период майских праздников также продолжат дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе правительства региона. Контролировать качество дистанционных уроков в соответствии с учебным планом будут муниципальные власти. Сводная информация о результатах этого контроля будет предоставляться в адрес министерства образования и науки Мурманской области еженедельно до 16 мая.

Внеплановых "цифровых" каникул не будет и в Томской области. Как сообщили "РГ" в департаменте общего образования региона, 6, 7 и 8 мая продолжится дистанционное обучение. Выходными днями для учителей и детей станут дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Дистанционно учиться до конца года будут и школьники Кемеровской области. В период майских праздников каждое образовательное учреждение само решит, проводить те или иные занятия или нет. Но, как уточнили в региональном министерстве образования и науки, если у конкретных учащихся возникнет такая необходимость, то педагоги пойдут им навстречу.

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В Волгоградской области школы продолжат работу в удаленном режиме до отдельного распоряжения.

А в школе дагестанского высокогорного села Агвали в Цумадинском районе принято решение дать отдых одиннадцатиклассникам лишь 1 и 2 мая, также 8 и 9 мая.

- В остальные дни занятия у выпускников продолжатся дистанционно, - сообщил "РГ" директор школы в Агвали Шамиль Абакаров. - Что касается окончания учебного года, первые, девятые и одиннадцатые классы будут учиться до 22 мая, у остальных же последний учебный день - 29 мая.

В Карелии дети с 1 до 4 класс ушли на каникулы, для остальных же действует дистанционное обучение. Впрочем, с 1 по 11 мая у учеников 5-11 классов - выходные дни.

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А вот в Министерстве образования Омской области "РГ" не смогли пояснить, как в регионе будет организован учебный процесс в первой половине мая. По словам представителя ведомства Ильи Крылича, оперштаб по борьбе с коронавирусом данное решение еще не принял.

А вот в Костромской области дистанционное обучение на период предстоящих праздников будет приостановлено. Как сообщил на брифинге 29 апреля губернатор региона Сергей Ситников, департаменту образования поставлена задача прекратить дистанционное обучение школьников на время майских праздников. Такие же решения приняты в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а вот в Свердловской еще думают.

В Астраханской области с 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение, но с 12 оно продолжится.

"Вряд ли это можно назвать каникулами, потому что по факту из учебы выпадают только три дня. Остальные все равно были нерабочими официально", - сообщили "РГ" в пресс-службе минобразования региона. Пока срок окончания учебного года не объявлен, но известно, что он завершится дистанционно. Также рассматривается возможность проведения общеобластного последнего звонка в онлайне.

Домашние каникулы

Текст: Сергей Жуков
В Москве с 1 по 11 мая школьники будут отдыхать - онлайн-уроков у них не будет, поскольку на эти числа выпадают майские праздники, а три дня между ними объявлены нерабочими. Об отмене дистанционного обучения говорится в указе, подписанном 28 апреля мэром столицы Сергеем Собяниным.
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Как сообщили "РГ" в департаменте образования и науки, дежурные группы для учащихся 1-4 классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители продолжат работать, по-прежнему будут принимать детей. "В образовательных учреждениях, на базе которых открыты дежурные группы, созданы все условия для профилактики заболеваний, - объяснили в департаменте. - Детям каждый день измеряют температуру и следят за их самочувствием, помещения регулярно убирают и проветривают. Используются так же безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа".

Во всех школах Москвы, напомним, с 21 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции очные занятия отменены. Уроки уже больше месяца проходят в дистанционном формате. Для видеоконференций с учениками педагоги сами выбирают удобный для всех сервис. Идти в ногу с учебной программой помогают разные образовательные онлайн-ресурсы. Например, в "Московской электронной школе" доступны сценарии уроков, пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам. Для каждого занятия учитель может сформировать "домашку". Оценки за выполненные задания выставляются в электронном дневнике.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пусть на майских праздниках уроков не будет, но можно в любое время, если возникнет желание, посмотреть видеолекции, повторить пройденный материал или подготовиться к экзаменам. Все материалы доступны на сайте distance.mosedu.ru.

В указе мэра говорится и о перспективах детского летнего отдыха - этим всё чаще интересуются родители московских школьников. Из-за риска заражения коронавирусом организацию выезда в оздоровительные лагеря и городских смен в школах решено приостановить до 31 июля. О судьбе третьей смены столичные власти объявят позже.

А как у вас?

По пути столицы пойдут далеко не все регионы. Решение о том, что с 6 по 8 мая школьники продолжат учебный процесс в уже привычной дистанционной форме, приняли на Ямале, в Югре, а также в Сахалинской и Свердловской областях.

6, 7 и 8 мая продолжат обучение и дети в Калининградской области - впрочем, в эти дни не будут проводиться отдельные уроки. В школе дагестанского высокогорного села Агвали в Цумадинском районе принято решение дать отдых одиннадцатиклассникам лишь 1 и 2, а также 8 и 9 мая.

А вот в Костромской области же дистанционное обучение на период предстоящих праздников и дней между ними будет приостановлено.

Подготовили Дина Непомнящая, Сергей Панасенко, Ульяна Вылегжанина, Елена Мелихова и Анна Скудаева

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