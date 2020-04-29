Приморскому фермеру подкинули гималайского медвежонка

Картонную коробку с гималайским медвежонком внутри обнаружил приморский фермер на своем участке, сообщил центр "Тигр" в своем аккаунте в Instagram.

О подкидыше аграрий сразу же сообщил группе по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотнадзора Приморского края.

Охотоведы доставили зверя в приморский центр реабилитации тигров и других редких животных. Сегодня здесь выхаживают девять медвежат.

Двоих неизвестные подбросили к дому лесника, еще один медвежонок пришел в поселок Красный Яр, где был отловлен охотоведом. Четвертого нашли недалеко от АЗС, пятого - подкинули егерю в селе Новопокровка, еще двоих нашел водитель в коробке на обочине дороги. Пару медвежат бросили у Приморского сафари-парка.

По информации центра "Тигр", десятый подкидыш пребывает в удовлетворительном состоянии.

"Через несколько дней, после адаптации к новым условиям, мы переведем эту самочку в большую ясельную группу, которая сейчас состоит из шести медвежат", - сообщили в центре.