В Бурятии скончался четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент, болевший коронавирусной инфекцией, скончался сегодня в Бурятии. Как сообщили в пресс-службе республиканского минздрава, умерла 90-летняя женщина.

"Она находилась на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице с 5 апреля, на искусственной вентиляции легких - с 14 апреля", - говорится в сообщении.

Днем ранее умерла другая заболевшая коронавирусом пациентка 1948 года рождения. У нее случилась внезапная сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, на территории республики, по данным на 28 апреля, зарегистрирован 271 случай заболевания COVID-19. 83 человека вылечились, четверо скончались. Всего в России выявлено 93558 случаев заражения.