В Якутске скончались два пациента с COVID-19

В среду в клинической инфекционной больнице Якутска скончались два пациента с коронавирусом - женщина 85 лет и мужчина 66 лет.

Оба пациента поступили в больницу уже на стадии двусторонней пневмонии и имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания. Женщина поступила 21 апреля, диагноз COVID-19 был поставлен ей на следующий день. Мужчина поступил 19 апреля, диагноз был поставлен в тот же день. Оба пациента находились на аппаратах ИВЛ, сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на оперативный штаб.

По словам главы региона Айсена Николаева, ситуация в республике продолжает ухудшаться. За последние сутки выявлено 17 новых случаев, всего их стало 183.

- За весь период 25 человек выздоровели, вчера мы выписали семерых. Но тревожит ситуация по Якутску: из 17 новых случаев 14 - это Якутск, все они контакты ранее заболевших, - рассказал Айсен Николаев.

Он призвал городские власти ужесточить требования по соблюдению самоизоляции, отметив, что от самих людей зависит, выйдет ли распространение инфекции на неконтролируемый рост или остановится.