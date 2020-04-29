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29.04.2020 07:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске скончались два пациента с COVID-19

Текст: Владимир Таюрский

В среду в клинической инфекционной больнице Якутска скончались два пациента с коронавирусом - женщина 85 лет и мужчина 66 лет.

Оба пациента поступили в больницу уже на стадии двусторонней пневмонии и имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания. Женщина поступила 21 апреля, диагноз COVID-19 был поставлен ей на следующий день. Мужчина поступил 19 апреля, диагноз был поставлен в тот же день. Оба пациента находились на аппаратах ИВЛ, сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на оперативный штаб.

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По словам главы региона Айсена Николаева, ситуация в республике продолжает ухудшаться. За последние сутки выявлено 17 новых случаев, всего их стало 183.

- За весь период 25 человек выздоровели, вчера мы выписали семерых. Но тревожит ситуация по Якутску: из 17 новых случаев 14 - это Якутск, все они контакты ранее заболевших, - рассказал Айсен Николаев.

Он призвал городские власти ужесточить требования по соблюдению самоизоляции, отметив, что от самих людей зависит, выйдет ли распространение инфекции на неконтролируемый рост или остановится.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Распространение коронавируса COVID-19

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