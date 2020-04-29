В якутском селе введен режим ЧС из-за паводка

Глава администрации села Ерт Горного улуса Якутии ввел на территории поселения режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом реки Хар-Балаган.

Собственно, это маленькая речушка, но к среде она разлилась так, что подтопила дворовые территории пяти многоквартирных домов, в которых проживают 30 человек. В пресс-службе министерства экологии республики сообщили, что в селе подтоплены также котельная, спортзал и многофункциональный культурно-административный центр.

В зоне возможного подтопления находится еще один многоквартирный дом. Жители готовы отселиться в безопасные места. Как правило, на время переезжают к родственникам, но в селе оборудован и пункт временного размещения, в котором есть все для проживания, включая средства профилактики коронавирусной инфекции.

В Якутии это первый режим ЧС в связи с паводком. На всех северных реках еще стоит зимний лед, а ледоход на Лене недавно пересек административную границу с Иркутской областью и пока не приносит хлопот. Тем не менее, по данным МЧС, в возможную зону затопления в регионе попадают 133 населенных пункта.