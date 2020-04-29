В Приморье ввели обязательный масочный режим

С завтрашнего дня в Приморье начнет действовать всеобщий масочный режим. Ношение индивидуальных защитных средств - масок, респираторов - станет обязательным при нахождении в общественных местах: магазинах, парикмахерских, в общественном транспорте, такси и так далее. При этом обязательно соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Организации, которые не приостановили работу, должны обеспечить сотрудников масками, следить, чтобы они пользовались антисептиками, измерять у них температуру, дезинфицировать помещения каждые два часа.

- Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникало вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов - в тяжелой форме, цитирует пресс-служба правительства края губернатора Олега Кожемяко.

Справка "РГ"

По данным на утро 29 апреля, в России зарегистрировано 93558 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 8456 человек, 867 умерли.

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