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29.04.2020 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Белый медведь в зоопарке Ижевска убил приехавшую к нему медведицу

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Белый медведь по кличке Балу в зоопарке Ижевска убил приехавшую к нему медведицу Аврору. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор красноярского зоопарка "Роев ручей" Андрей Горбань.

Фото: https://vk.com/alba51
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- Невыносимо тяжело сообщать трагические новости. Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в "Роевом Ручье". Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды, - написал Горбань.

Он уточнил, что во время спаривания Аврора "показала свой характер", а Балу взбесился.

- Рядом были сотрудники, но ни водой, ни усыпляющими выстрелами остановить его не смогли. Он упал уже рядом с мертвой Авророй, - сказал Андрей Горбань.

Еще в начале марта медведицу привезли в Ижевск из Красноярска, чтобы создать пару. Впервые они увидели друг друга 14 апреля.

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