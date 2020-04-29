Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов продлил контракт с казанским "Ак Барсом".

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с рекордсменом по количеству побед в Кубке Гагарина рассчитан до окончания следующего сезона. 39-летний Зарипов в нынешнем сезоне провел за казанский клуб 52 матча, в которых набрал 27 очков. На его счету 13 шайб и 14 голевых передач.

Из-за пандемии коронавируса сезон не был завершен, а Зарипов лишился шанса в шестой раз в карьере поднять над головой Кубок Гагарина.

Зарипов - единственный в КХЛ хоккеист, который выигрывал этот трофей 5 раз - трижды в составе казанского клуба и дважды, выступая за магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 735 матчей, в которых набрал 647 очков (281 шайба и 366 голевых передач).