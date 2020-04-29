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29.04.2020 17:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор наук рассказала, чем коронавирус опаснее других вирусов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор медицинских наук Лариса Волкова рассказала "РГ", чем отличается коронавирус от вируса гриппа и как защитить себя от смертельно опасного заболевания.

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По словам ученого, семейство коронавирусов содержит 40 представителей. Но новый коронавирус SARS-CoV-2 заразнее, например, гриппа в 2-3 раза и гораздо опасен, чем другие представители этого семейства. Он поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути, что может привести к развитию атипичной пневмонии с осложнениями. На сегодняшний день, по данным статистики, в среднем смертность от гриппа составляет 0,05 процента, а от коронавируса в 80 раз больше - в среднем четыре процента.

Важно помнить, что сейчас для лечения коронавируса нет специфических препаратов. В этих условиях важно обеспечивать меры, которые позволят снизить вероятность заражения. В частности, для этого нужно носить маски или респираторы с клапаном, которые плотно фиксируются на переносице, ходить на улице в перчатках, не трогать руками глаза, нос и рот, а также не ходить дома в уличной одежде.

Помимо этого, предупредить вирусное заболевание можно, если вести здоровый образ жизни. Вчастности, нужно полноценно питаться, добавив в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами С и А (апельсины, киви, помидоры, клюкву, лимон, бруснику, шиповник).

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