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В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подвели производственные итоги за три месяца работы в 2020 году.
"ПМУ" - предприятие с непрерывным производственным циклом и продолжает работать в штатном режиме. Фото: "ПМУ" "ПМУ" - предприятие с непрерывным производственным циклом и продолжает работать в штатном режиме. Фото: "ПМУ"
"ПМУ" - предприятие с непрерывным производственным циклом и продолжает работать в штатном режиме. Фото: "ПМУ"

Общий вес выпущенной за это время товарной продукции составил 227,3 ты сячи тонн, что на один процент превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

Выпуск карбамида в январе - марте 2020 года составил 171,6 тысячи тонн, что также на процент выше уровня производства за первый квартал 2019 года. Аммиака было произведено 156,7 тысячи тонн (в том числе товарного - 55,7 тысячи тонн). Рост вновь составил один процент.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Филиал "ПМУ" относится к предприятиям с непрерывным производственным циклом и продолжает работать в штатном режиме. На заводе действует оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, принимаются все необходимые меры для сбережения здоровья сотрудников. Параллельно с производством на предприятии идет подготовка к запланированному в августе капитальному ремонту с реконструкцией печи риформинга на агрегате аммиака.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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