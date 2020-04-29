На Вятке трехлетний ребенок выпал из окна

В Кировской области проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В городе Луза трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Случай произошел еще 28 марта этого года, но известно о нем стало только сегодня. По факту происшествия сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой медики дали заключение, что мальчик получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду для здоровья.

В связи с этим материалы проверки передали следователям. Как сообщила им мама малыша, в момент происшествия окно в комнате, где находился ребенок, было приоткрыто для проветривания. На окне была москитная сетка, а рядом с подоконником стояла мебель. Причем ранее ребенок уже залезал на подоконник, но это не насторожило женщину.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.