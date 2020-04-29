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29.04.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке трехлетний ребенок выпал из окна

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В городе Луза трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Случай произошел еще 28 марта этого года, но известно о нем стало только сегодня. По факту происшествия сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой медики дали заключение, что мальчик получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду для здоровья.

В связи с этим материалы проверки передали следователям. Как сообщила им мама малыша, в момент происшествия окно в комнате, где находился ребенок, было приоткрыто для проветривания. На окне была москитная сетка, а рядом с подоконником стояла мебель. Причем ранее ребенок уже залезал на подоконник, но это не насторожило женщину.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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