Нижегородцы заплатят больше миллиона рублей за нарушение самоизоляции

С 10 по 28 апреля в Нижегородской области составлено 4425 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион рублей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Большая часть протоколов - почти 4 тысячи - составлена в отношении граждан, остальные - в отношении юридических лиц. В суд было направлено 3115 протоколов, из них рассмотрено 199: общая сумма штрафов превысила миллион рублей.

Однако в подавляющем большинстве случаев - их в региональном правительстве насчитали более 47 тысяч - проверяющие ограничились профилактическими беседами об опасности нарушения самоизоляции.

Сейчас необходимость выхода из дома нижегородцы могут подтвердить с помощью QR-кода или по номеру заявки, оформленной по телефону. Более половины звонков принимают не операторы, а речевой помощник. За неделю чат-бот обработал более 100 тысяч заявок от граждан.