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29.04.2020 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД

Текст: Мария Волкова

Нижегородская полиция проводит служебную проверку по выяснению обстоятельств смерти начальника регионального управления ГИБДД Павла Ржевского. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Сегодня было обнаружено тело Павла Николаевича. Он находился в очередном отпуске с 21 апреля. Назначена служебная проверка для выяснения обстоятельств случившегося и мотивов", - пояснили в ведомстве.

По информации ГИБДД по Нижегородской области, Павел Ржевский родился 14 апреля 1962 года в городе Горьком. Окончил Нижегородскую Академию МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году после службы в армии. В Госавтоинспекции прошел служебный путь от курсанта Орловской средней специальной школы милиции МВД СССР. Ржевский был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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