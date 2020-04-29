Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД

Нижегородская полиция проводит служебную проверку по выяснению обстоятельств смерти начальника регионального управления ГИБДД Павла Ржевского. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

"Сегодня было обнаружено тело Павла Николаевича. Он находился в очередном отпуске с 21 апреля. Назначена служебная проверка для выяснения обстоятельств случившегося и мотивов", - пояснили в ведомстве.

По информации ГИБДД по Нижегородской области, Павел Ржевский родился 14 апреля 1962 года в городе Горьком. Окончил Нижегородскую Академию МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году после службы в армии. В Госавтоинспекции прошел служебный путь от курсанта Орловской средней специальной школы милиции МВД СССР. Ржевский был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль "За отличие в охране общественного порядка".