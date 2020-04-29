СМИ: Николай Цулыгин покинет пост главного тренера ХК "Салават Юлаев"

Руководство "Салавата Юлаева" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Николаем Цулыгиным, который заканчивается в конце апреля. Соответствующее решение было принято на заседании совета уфимского хоккейного клуба, сообщает местное издание "ГорОбзор.ру".

Свои должности при этом сохранят генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов.

"Покину ли я "Салават Юлаев"? Пока не могу ответить на вопрос. Все решения идут не от меня, а от клуба. К ним больше вопросов", - не подтвердил данную информацию Цулыгин, чьи слова приводит ТАСС.

Одним из претендентов на вакантный пост является финский специалист Томи Ламса, ранее входивший в штаб Эркки Вестерлунда и Цулыгина в "Салавате Юлаеве". До этого он занимал работал главным тренером финских клубов "Пеликанс" и "Йокерит", выступавшего в КХЛ.