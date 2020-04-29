Театр "Молодой человек" в Ижевске обновит спектакль "Недоросль" по пьесе Дениса Фонвизина, который еще в 2012 году поставил Андрей Опарин.

Такое решение режиссер принял из-за несовпадения старой постановки с его личным ощущением нынешнего времени.

- Когда я начинал воплощать "Недоросля" на сцене, то для меня недоросль Митрофанушка как персонаж пьесы представлялся не столь уж важным, чтобы акцентировать внимание именно на нем, - вспоминает Андрей Опарин. - Тогда я стремился добиться ощущения, что вся наша страна спит: страна-недоросль... И, казалось, организовать и показать нужно именно некое пространство сна. А в этом году мы решили обновить постановку еще, может, и потому, что у зрителя имеется спрос на "Недоросля". И очень хочется сделать спектакль более ясным и понятным для восприятия.

По его словам, в новой постановке центральной фигурой на сцене станет уже не состояние страны во сне, а сам Митрофан. Кроме того, в начале этого года труппа уже приступила к репетициям, и одна из проб привела коллектив к решению, что зрителю нужно показать не просто сон, а кошмарный сон.

- Известный офорт испанского художника Франсиско Гойи озаглавлен пословицей, перевод которой - "сон разума рождает чудовищ". И эта фраза, как мне кажется, наиболее точно передает суть нового замысла, - продолжает режиссер. - Недоросль Митрофанушка представляется уже не просто смешным и глупым, этаким дурачком, окруженным "звериной" заботой своей деспотичной матери Простаковой, а довольно страшным существом, которое еще неизвестно кем может стать. В свое время историк Ключевский говорил, что Митрофан слишком засмеян, что это обедняет пьесу, делает ее смысл слишком плоским. Наша задача - пробиться к живому нерву, который был у Фонвизина.

Так, в новой постановке недоросль - это уже не только и не столько состояние страны в целом. На первый план выступает дворянин, достигший возраста половой зрелости и решающий, каким ему быть в будущем.

- В нем существует, условно говоря, зачаток некоего фюрера, - описывает обновленного Митрофанушку Опарин. - Но при этом он являет собой человека, не доросшего до уровня вождя. Мне представляется, перспективность нового замысла в том, что мы покажем: история есть связь поколений и результат их взаимодействия. Если старшее поколение, в данном случае Простакова, не делает усилий по "включению" разума, то в потомках, скажем так, не случится улучшения породы. Они будут деградировать, опустошаться. И в этом есть крик, вопль: "Друзья мои, нужно очень много энергии потратить на образование!".

При этом Опарин считает, что должное образование - это не только некое количество знаний, но и "лепка", формирование образа человека, его индивидуальности. Задача - вырастить не просто добытчика денег, а личность, наделенную способностью творить и созидать.

- История ХХ века показала нам: Гитлер тоже был человеком не особо одаренным, но как так получилось, что этот заурядный человек пришел к власти и создал огромную машину, изменившую лицо европейской и мировой культуры? - задается вопросом Опарин. - И ведь его поддержал средний класс! Это как раз пример того, кем может стать недоросль.

Последние три недели из-за введения режима самоизоляции репетиции спектакля в театре прекратили. С учетом карантина и сдвига всех постановок пока на июнь премьеру обновленного "Недоросля" планируют на следующий сезон, который должен начаться осенью.

Кстати

Театр "Молодой человек" объявил виртуальный кастинг среди молодых людей от 15 до 25 лет. Победителей бесплатно зачислят в студию при театре, сообщается в группе учреждения "ВКонтакте".

Чтобы принять участие, надо отправить на почту mchcasting2020@gmail.com письмо и в теме написать: "участвую в кастинге МЧ". В ответ придет анкета, которую надо заполнить и отправить вместе с видео, где отправитель читает стихотворение и отрывок прозы. Также можно записать танец и песню. В театре добавили, что хотят иметь представление, какой у претендентов голос и как они двигаются.

Снятые ролики нужно прислать в виде ссылки на Youtube. Заявки, которые принимаются до 15 мая, рассмотрят режиссеры театра, а победителей объявят после окончания режима самоизоляции.

Тем временем

Государственный русский драматический театр Удмуртии досрочно завершил сезон. "С грустью должны признать, что встреча с вами откладывается до следующего сезона. Все наши спектакли апреля и мая отменяются. В афише пока остается только "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы (27 мая)", - сообщается на сайте учреждения.

В театре подчеркнули, что все купленные билеты будут действительны на спектакли следующего сезона до декабря 2020 года. Вернуть билеты можно по месту приобретения. Если же они куплены в кассе театра, то сдать их получится после окончания режима самоизоляции.

"Но специально для тех, кому важно сделать это побыстрее, касса будет работать два дня в неделю - по вторникам и четвергам с 11.00 до 14.00", - подытожили в театре.