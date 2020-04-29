В Перми школьница в гостях украла смартфон и перевела деньги со счета

В Перми перед судом предстанет 15-летняя школьница, которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что девочка, находившаяся в гостях со своей матерью, похитила смартфон, принадлежавший хозяину квартиры. Получив доступ к мобильному банковскому приложению на мобильном устройстве, обвиняемая перевела на счет своего знакомого восемь тысяч рублей. Похищенными денежными средствами девушка впоследствии распорядилась по своему усмотрению

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.