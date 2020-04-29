В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию

Сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае принято решение о том, что режим самоизоляции не будет распространяться на случаи выезда на дачи и садовые участки, а также возвращения оттуда в места постоянного проживания.

Это можно делать в период с 1 по 11 мая. Добираться до своих огородов можно на любом транспорте, но если ехать в автобусе или электричке, то необходимо соблюдать правила личной безопасности - быть в маске и находиться от попутчиков на социальной дистанции.

Санитарные врачи напоминают, что на дачах запрещено собираться компаниями, ходить по соседям или принимать у себя гостей.

Также ранее в Пермском крае разрешена работа садоводческих ярмарок. Они откроются 30 апреля на 136 площадках в 43 муниципалитетах региона и будут работать до 10 мая.