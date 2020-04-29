В Прикамье мужчину осудили за стрельбу из карабина по автомобилю

В городе Кудымкаре в Пермском крае судом признан виновным житель поселка Пожва, который незаконно хранил огнестрельное оружие и совершил с его помощью хулиганскую выходку.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрелы в воздух из охотничьего оружия, а затем выстрелил из охотничьего карабина в автомобиль Renault Duster, в котором находился водитель.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что он на законных основаниях являлся владельцем трех единиц огнестрельного оружия. Однако еще одно гладкоствольное одноствольное ружье не было зарегистрировано в установленном законом порядке.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года и шесть месяцев.