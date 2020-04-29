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29.04.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Героические пермяки

Историки и архивисты создали уникальный банк данных
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край № 94(8148)
Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ) в мае представит широкой общественности Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне.
На фронт в Перми работали и стар и млад. Эвакуированные из Центральной России заводы восстанавливали производство в кратчайшие сроки. Фото: ПермГАСПИ На фронт в Перми работали и стар и млад. Эвакуированные из Центральной России заводы восстанавливали производство в кратчайшие сроки. Фото: ПермГАСПИ
На фронт в Перми работали и стар и млад. Эвакуированные из Центральной России заводы восстанавливали производство в кратчайшие сроки. Фото: ПермГАСПИ

Прикамье станет первым регионом, где появятся практически исчерпывающие сведения об этом периоде нашей истории.

В банк войдут семь баз данных с информацией об участниках войны и тружениках тыла, а это 300 тысяч человек. Здесь же можно будет найти подборки электронных копий архивных документов, позволяющих узнать и понять, как жили и сражались люди в годы войны, как своим трудом приближали Победу. Открытие банка состоится 7 мая.

Фото: Дзержинский клуб краеведов
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Частью банка информации станет "Книга Памяти" - список всех военнослужащих, призванных из Молотовской области и погибших в сражениях или пропавших без вести, 212640 наших земляков.

Будет также открыта база данных "Эвакуированные в Молотовской области. 1941-1945 гг.", куда включены фамилии 15 тысяч человек, вывезенных в Прикамье из других регионов.

Обобщены и систематизированы сведения о развернутых в крае эвакогоспиталях (их было 161) - где находились, сколько в них было койкомест. Исследователи также установили фамилии бойцов Красной Армии, умерших в этих госпиталях (в списках 4582 военнослужащих). Пермский край, кстати, второй после Оренбургской области субъект Российской Федерации, где создана подобная база данных.

Крайне интересная информация будет представлена на электронной выставке документов, собранных совместно с Национальным архивом Республики Беларусь. Они повествуют об участии пермяков в партизанском движении на территории Белоруссии.

Впервые создан портал, посвященный истории пермских частей в составе Уральского добровольческого танкового корпуса: 243-й Молотовской танковой бригаде, 299-му минометному полку, 3-му батальону 30-й мотострелковой бригады и 267-й передвижной ремонтной базе. Здесь собраны наиболее интересные материалы из государственных и муниципальных архивов, государственных, муниципальных и школьных музеев, всего 203 документа, а также база данных "Добровольцы Молотовской танковой бригады" - список пермяков-танкистов. Сегодня имеются сведения о 912 бойцах, в архиве отмечают, что поиск продолжается.

Для молодых патриотов подготовлен мультимедиапроект "Время Героев" - 72 видеоролика. Фронтовики и труженики тыла рассказывают о годах войны.

Результатом проведенной ПермГАСПИ общественной акции "Народная летопись Великой войны", в ходе которой собирали документы участников войны и тружеников тыла, а также их родственников, стал одноименный раздел, где представлены цифровые копии документов и фотографий тех лет.

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Никого не оставит равнодушным раздел о военнопленных. Для его наполнения историки воспользовались документами, переданными из регионального управления ФСБ России. База данных содержит информацию о 5350 пермяках - бойцах Красной Армии, оказавшихся в годы войны в плену или окружении и прошедших после возвращения на родину специальную государственную проверку.

Банк данных включает также уникальную выставку "Пермский край в Великой Отечественной войне" - она содержит иллюстративную информацию обо всех видах техники и вооружения, поставляемых Молотовской областью для фронта.

Всем известно, что в период Великой Отечественной войны в Прикамье было эвакуировано множество промышленных предприятий. Им посвящен особый раздел, где рассказано о том, как целые заводы перебрасывались на Урал и в кратчайшие сроки восстанавливали производство.

Единый Пермский общекраевой банк будет доступен всем жителям Пермского края по адресу www.permgaspi.ru.

Прямая речь

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории:

- Созданные и размещенные на сайте архива информационные базы рассчитаны на то, чтобы информация стала доступна каждому. Очень важно помнить о Великой Отечественной войне, ведь большинство россиян чувствуют личную сопричастность. Наиболее яркий пример - "Бессмертный полк". Но мы видим это и в архивной работе. Если средняя посещаемость сайта нашего архива составляет от 300 до 500 уникальных пользователей в сутки, то с приближением Дня Победы количество посетителей резко увеличивается. Например, 9 мая прошлого года на наш сайт зашло более 11 тысяч человек. Именно для этих людей мы готовим информационные ресурсы. Возможность работать с ними с домашнего компьютера особенно актуальна сейчас, в период самоизоляции. Архив и дальше будет развивать информационные ресурсы, посвященные Великой Отечественной войне, наполнять их новыми сведениями, делать максимально удобными для поиска. Мы уверены, что доступность полной и достоверной информации является важным условием сохранения живой человеческой памяти о Подвиге и Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.

Кстати

Впервые в Прикамье опубликовано наиболее полное издание, посвященное истории Великой Отечественной войны, - двухтомная энциклопедия "Пермский край в Великой Отечественной войне". Том 1 - справочно-энциклопедический, 800 страниц, том 2 - сборник документов, 512 страниц. Книга включает свыше 1000 энциклопедических статей, 634 документа и 68 фотографий.

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