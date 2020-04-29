В Самаре власти будут делать онлайн-конференции с бизнесом еженедельно

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области будет организовывать онлайн-конференции с предпринимателями еженедельно. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Богданов.

Ранее Губернатор области Дмитрий Азаров поручил всем структурным подразделениям провести такие встречи с представителями отраслевого бизнеса.

Сегодня, 29 апреля, к видеоконференцсвязи присоединилось около 200 предпринимателей, которые получили информацию о новых федеральных и региональных мерах поддержки и задали интересующие вопросы министру.

Предпринимателей больше всего интересовали вопросы трудовых отношений, условия получения льготных кредитов, особенности предоставления налоговых льгот, а также работа в условиях ограничительных мер. В то же время, присутствующие на связи представители банков, налоговых органов и министерства труда и занятости региона подробно разбирали конкретные ситуации бизнесменов.

- Многие люди сегодня находятся в сложных условиях, когда им нужно принимать не очень простые решения в части ведения бизнеса, важно, чтобы все предприниматели обладали нужной им информацией о мерах поддержки и могли ими пользоваться. При этом, если возникают какие-то сложности с практикой применения, важно, чтобы мы получили обратную связь оперативно. В этом цель наших регулярных прямых диалогов с бизнесом, - подчеркнул Дмитрий Богданов.