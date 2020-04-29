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29.04.2020 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре власти будут делать онлайн-конференции с бизнесом еженедельно

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области будет организовывать онлайн-конференции с предпринимателями еженедельно. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Богданов.
Дмитрий Богданов: "Цель регулярных онлайн-диалогов с бизнесом - получать обратную связь оперативно". Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов: "Цель регулярных онлайн-диалогов с бизнесом - получать обратную связь оперативно". Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: "Цель регулярных онлайн-диалогов с бизнесом - получать обратную связь оперативно". Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Ранее Губернатор области Дмитрий Азаров поручил всем структурным подразделениям провести такие встречи с представителями отраслевого бизнеса.

Фото: iStock
В Самарской области одобрен пакет дополнительных мер поддержки бизнеса

Сегодня, 29 апреля, к видеоконференцсвязи присоединилось около 200 предпринимателей, которые получили информацию о новых федеральных и региональных мерах поддержки и задали интересующие вопросы министру.

Предпринимателей больше всего интересовали вопросы трудовых отношений, условия получения льготных кредитов, особенности предоставления налоговых льгот, а также работа в условиях ограничительных мер. В то же время, присутствующие на связи представители банков, налоговых органов и министерства труда и занятости региона подробно разбирали конкретные ситуации бизнесменов.

- Многие люди сегодня находятся в сложных условиях, когда им нужно принимать не очень простые решения в части ведения бизнеса, важно, чтобы все предприниматели обладали нужной им информацией о мерах поддержки и могли ими пользоваться. При этом, если возникают какие-то сложности с практикой применения, важно, чтобы мы получили обратную связь оперативно. В этом цель наших регулярных прямых диалогов с бизнесом, - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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