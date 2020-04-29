В Самаре запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы

Самарцы ко Дню Победы запустили в соцсетях флешмоб "Журавль Памяти". Пандемия лишила нас всех возможности сходить 9 мая на парад, пройти в Бессмертном полку, но она не может стереть нашу память о героях войны, считают организаторы акции.

Пользователи сети делают из бумаги белых журавлей - символ не вернувшихся с полей сражений солдат. Видеоинструкцию, как сложить оригами можно без труда найти в интернете. На журавле написано имя, фамилия и отчество участника войны, указаны годы его жизни.

Фотографии журавлей и фото фронтовиков участники флешмоба выставляют в социальные сети под хэштегом #ЖуравльПамяти. Организаторы обещают потом из всех постов по хэштегу сделать общий клип ко Дню Победы, который будут транслировать по телевидению и в соцсетях.

- Я хочу поддержать Интернет-акцию #ЖуравльПамяти и рассказать о своей бабушке Александре Яковлевне Лысяковой, прошедшей всю Великую Отечественную, - рассказала самарчанка Наталья Ширяева. - Когда началась война, она - 18-летняя девушка - шла до распределительного военного пункта порядка десяти километров пешком. Сначала ее определили работать медсестрой и она расстроилась - бойкой Александре Лысяковой казалось постыдным сидеть в теплой больнице, в то время как твои товарищи погибают на поле боя. Но представления Александры оказались далеки от реальности - ни о какой больнице не шло и речи, ей приходилось ползать по земле под пулями и среди взрывающихся бомб, вынося из-под обстрела раненых солдат... А потом ее перевели в зенитчицы. И бабушка прошла всю войну - дошла до Берлина, услышала известие о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил уже у рейхстага. Вместе с другими солдатами она пела, плясала и веселилась, радуясь тому, что все закончилось. Одного журавлика я посвящаю своей бабушке (внутри оригами написано ее имя, ведь память именно внутри нас), а второго - всем ее сослуживцам, чьих имен, к сожалению, не знаю…