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29.04.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сызранском пансионате для инвалидов выявили очаг COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Сызранском пансионате для инвалидов в Самарской области выявлен очаг новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный оперштаб. Диагноз COVID-19 у 35 человек. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

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Всего в регионе на 29 апреля выявлено 327 случая заражения, сегодня - 55, из которых 29 - в Сызрани. За весь период 33 человека выздоровели, а пять скончались.

За прошедшие сутки было проведено 3052 анализа на COVID-19, а всего - 40286.

Продолжает действовать режим самоизоляции и ограничительные меры.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Распространение коронавируса COVID-19

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