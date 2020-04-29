В Сызранском пансионате для инвалидов выявили очаг COVID-19

В Сызранском пансионате для инвалидов в Самарской области выявлен очаг новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный оперштаб. Диагноз COVID-19 у 35 человек. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

Всего в регионе на 29 апреля выявлено 327 случая заражения, сегодня - 55, из которых 29 - в Сызрани. За весь период 33 человека выздоровели, а пять скончались.

За прошедшие сутки было проведено 3052 анализа на COVID-19, а всего - 40286.

Продолжает действовать режим самоизоляции и ограничительные меры.