В Татарстане мать с детьми 2 недели прожила в лесу, питаясь листьями

Уголовное дело возбуждено Следкомом РФ по РТ в отношении 35-летней жительницы Лениногорска. 5 апреля этого года женщина увела двоих сыновей 15 и 13 лет в лес. Подозреваемая подготовилась к добровольной изоляции заранее: в трех километрах от ближайшего населенного пункта она построила шалаш, где до 18 апреля и проживала вместе с мальчиками.

Первые два дня они питались взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами, а когда запасы еды закончились, женщина стала кормить детей листьями. Первым не выдержал ее старший сын. Воспользовавшись моментом, пока мама спит, он вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время оба мальчика в состоянии истощения, госпитализированы в детский стационар Лениногорской ЦРБ с диагнозом "астенический синдром, недостаточность питания".

Женщина была выпущена под подписку о невыезде. Вину она признала частично. В отношении матери следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В данный момент инициирована процедура изъятия у нее детей. Примечательно, что это уже не первый случай, когда подозреваемая пыталась уйти жить в лес. В 2018 году, проживая в другом регионе, она пыталась сделать то же самое с одним из своих сыновей.