В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах

Жителям Удмуртии с 1 мая разрешили кататься на велосипедах. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, такое решение власти приняли, потому что с наступлением тепла многие используют велосипед не только для занятий спортом, но и для того, чтобы добраться на работу.

- Помимо этого, мы решили, что с 30 апреля незначительно расширяем круг организаций, которые могут осуществлять свою деятельность. Это организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бытовые услуги: ремонт часов, бытовой техники, химчистки, ремонт обуви, одежды, в том числе, расположенные в торговых центрах, естественно, при строжайшем соблюдении санитарных норм и правил, - сказал Бречалов.

Кроме того, с 30 апреля в Удмуртии установили обязательный "масочный режим" при нахождении в общественном транспорте, такси, на остановках, при посещении аптек, объектов торговли, вокзалов, аэропортов, государственных органов и других общественных мест.

По данным на 29 апреля в Удмуртии зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом. 28 человек выздоровели, восемь умерли.