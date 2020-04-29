Новости

Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД 18:57
В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах 18:50
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 18:41
Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 18:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах

Текст: Яна Шамаева

Жителям Удмуртии с 1 мая разрешили кататься на велосипедах. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Доктор наук рассказала, чем коронавирус опаснее других вирусов

По его словам, такое решение власти приняли, потому что с наступлением тепла многие используют велосипед не только для занятий спортом, но и для того, чтобы добраться на работу.

- Помимо этого, мы решили, что с 30 апреля незначительно расширяем круг организаций, которые могут осуществлять свою деятельность. Это организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бытовые услуги: ремонт часов, бытовой техники, химчистки, ремонт обуви, одежды, в том числе, расположенные в торговых центрах, естественно, при строжайшем соблюдении санитарных норм и правил, - сказал Бречалов.

Кроме того, с 30 апреля в Удмуртии установили обязательный "масочный режим" при нахождении в общественном транспорте, такси, на остановках, при посещении аптек, объектов торговли, вокзалов, аэропортов, государственных органов и других общественных мест.

По данным на 29 апреля в Удмуртии зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом. 28 человек выздоровели, восемь умерли.

Общество Здоровье Спорт Виды спорта Велоспорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание