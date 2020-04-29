Губернатор напомнил новосибирцам о дисциплине на майских праздниках

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона проявить максимальную осторожность и дисциплинированность в период майских праздников.

По словам главы области, это позволит удержать относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19, который достигнут сейчас благодаря принятым противоэпидемическим мерам.

По данным пресс-службы областного правительства, количество заболевших в регионе на 29 апреля составляет чуть больше 15 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно ниже среднероссийского уровня, в десятки раз ниже, чем в Москве. Если брать во внимание все субъекты Российской Федерации, то Новосибирская область по этому показателю находится в конце, в районе 21-го места с конца.

- Если учитывать сравнительные результаты по абсолютному значению количества инфицированных и по относительному - на 100 тысяч населения, то ситуация достаточно благоприятная. Однако успокаиваться рано, - отметил губернатор Андрей Травников.

В связи с этим глава региона обратился к новосибирцам с просьбой воздержаться от поездок в гости в период майских праздников.

- Впереди полторы недели выходных. Понятно, что хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом. В этом и таится основная опасность. Коронавирусная инфекция сразу себя не проявляет, поэтому можно подвергнуть риску себя, родных и любимых вами людей. Постарайтесь минимизировать такие контакты, - сказал Андрей Травников.

Во время посещения дачи нельзя забывать об элементарных мерах безопасности - это гигиена рук и лица, регулярное наблюдение за своим самочувствием, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и общественном транспорте. Минздрав региона рекомендует без крайней необходимости не посещать такие места, не выходить на улицу.

- Уверен, благодаря соблюдению этих мер Новосибирская область сможет удержать тот приемлемый уровень заболеваемости, который у нас сегодня есть. Это позволит после майских праздников пойти на дополнительные решения по ослаблению режимных мер, которые бы позволили облегчить нашу жизнь и дать возможность работать многим из нас, - подчеркнул губернатор.