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29.04.2020 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тепло польется рекой

Кузбасс модернизирует старые котельные
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 95(8149)
Шесть неэффективных угольных котельных заменит умная система теплоснабжения в кузбасском городе Белово. Работу над проектом начала крупная энергетическая компания. Физически и морально устаревшие кочегарки, которые нещадно дымят в самом центре города с 75-тысячным населением, предполагается заместить ресурсами Беловской ГРЭС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого предстоит обновить теплосети, изношенные более чем наполовину, проложить новую 12-километровую тепломагистраль, а также реконструировать электростанцию. На объекте необходимо увеличить мощность энергоблоков (сейчас они вырабатывают в основном только электричество) и модернизировать оборудование водоподготовки.

По предварительным оценкам, реализация проекта в течение двух лет потребует около двух с половиной миллиардов рублей государственных и частных инвестиций.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Программа энергосбережения должна получить статус нацпроекта

"В результате в городе уже к отопительному сезону 2021-2022 года фактически должна появиться новая, более качественная, надежная и экологичная система теплоснабжения, с умными технологиями диагностики труб, современным цифровым комплексом диспетчеризации и управления. Это повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат. Учитывая, что тарифы на тепло для потребителей снизятся", - отмечают в энергетической компании.

Аналогичного эффекта ждут в Кузбассе и от создания промышленно-энергетического комплекса на территории Прокопьевского городского округа. Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве правительство региона недавно заключило с группой компаний, занимающейся ремонтом железнодорожных вагонов.

Новая система теплоснабжения повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат

Как уточнил президент группы компаний Константин Гончаров, в Кузбассе предполагается наладить выпуск цельнокатаных вагонных колес, которые сейчас приходится закупать за границей. Промышленно-энергетический комплекс должен включать в себя металлургический участок, угольный разрез и теплоэлектроцентраль мощностью более 100 МВт.

Фото: iStock
Плату за отопление рассчитают по-новому

В итоге станут ненужными шестнадцать из семидесяти старых городских котельных, которые отнюдь не улучшают окружающую среду. По самым приблизительным подсчетам, расход угля на отопление муниципалитета сократится на 50 тысяч тонн, а выбросы в атмосферу города - на пятнадцать процентов. Прокопчане получат не только снижение платы за услуги ЖКХ, но и шесть тысяч новых рабочих мест, причем высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых.

На использование современных технологий в энергетике угледобывающий Кузбасс нацелен давно. За два десятка лет в регионе, по данным местного правительства, реконструированы почти шестьдесят допотопных кочегарок, которые больше коптили, чем обогревали дома, социальные и другие объекты. И при этом были экономически не выгодны. К слову, протяженность теплотрасс по области за те же годы увеличилась на десять процентов - почти до четырех тысяч километров. А маломощных котельных осталось в полтора раза меньше - 955. Не меньше тридцати из них планируется закрыть уже в течение двух ближайших лет.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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