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29.04.2020 07:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Машина для настоящих асов

Новосибирские авиареставраторы воссоздали истребитель Ла-5
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 94(8148)
С фюзеляжем и крыльями, выполненными из дерева, этот самолет отличался сложностью в пилотировании, зато обладал высокой "живучестью" - мог вернуться на аэродром с десятками пробоин. Но именно деревянная конструкция стала наиболее уязвимым местом Ла-5 в бою со временем.
На Ла-5 из металла сделаны только стойки шасси, двигатель и вооружение. Фото: Татьяна Кравченко На Ла-5 из металла сделаны только стойки шасси, двигатель и вооружение. Фото: Татьяна Кравченко
На Ла-5 из металла сделаны только стойки шасси, двигатель и вооружение. Фото: Татьяна Кравченко

Истребитель Ла-5 впервые поднялся в воздух в 1942 году, и летчики быстро оценили по достоинству машину. Самолет успел повоевать под Сталинградом, но основным боевым крещением для него стала Курская дуга. Именно там, управляя Ла-5, свой первый немецкий самолет сбил Иван Кожедуб. На Ла-5 летал и Алексей Маресьев. Неудивительно, что эта машина вызывает огромный интерес у любителей военной истории.

Фото: National Museum of the U.S. Air Force / wikipedia.org
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Но проблема в том, что реставрировать самолеты с деревянными фюзеляжами и крыльями очень сложно. Почти все советские, да и многие зарубежные крылатые машины в довоенные годы строились по комбинированной схеме - использовали и металл, и дерево. Алюминий экономили.

Новосибирские мастера начали работать с деревом, когда получили крупный заказ на реставрацию сразу девяти самолетов от новозеландского коллекционера Тима Воллиса. Это были истребители конструкции Поликарпова - шесть И-16 и три биплана И-153 "Чайка".

- К проекту захотели присоединиться англичане, которые считали, что в России нет авиационной древесины и подходящего клея, что у нас утеряны технологии самолетостроения той эпохи, - вспоминает руководитель компании "Авиареставрация" Владимир Бернс. - Британцы настаивали на том, чтобы все работы с деревом передали им. Утверждали, что для этого подходит исключительно канадская белая ель, так называемый "спрус". Мы решили проверить, так ли это.

Против признанного в мире спруса выставили сибирскую сосну, заказанную в одном из новосибирских лесхозов. Испытания показали, что характеристики российской древесины не хуже.

- А дальше мы провели испытания клея, - продолжает Владимир Бернс. - Признанному у реставраторов всего мира Aerodux-500 мы противопоставили клей К-153, разработанный на новосибирском заводе имени Ленина. В официальном отчете записано, что характеристики нашего клея лучше на 37 процентов.

Все девять машин были воссозданы, и каждая из них способна взлетать. Но тогда речь шла об отдельных деревянных деталях, а в истребителе Ла-5 из металла - только стойки шасси, силовая установка и вооружение.

До сих пор за реставрацию Ла-5 не брался никто. Заказчиком модели стал музей военной техники в Верхней Пышме, гдеработу новосибирских мастеров сможет оценить любой желающий. Реставраторы же уверены, что им по плечу создать и летающий образец истребителя КБ Лавочкина.

Тем временем

Сейчас мастера готовы перейти к реставрации двух пикирующих бомбардировщиков Ту-2. Этот самолет поднялся в небо в первый год Великой Отечественной. Оба образца советских бомбардировщиков (точнее, то, что от них осталось) были куплены в США.

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