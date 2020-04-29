Власти региона заявили, что в ближайшие годы ждать газификации не стоит. Стоимость проекта остается высокой. А вообще Генеральная схема газоснабжения и газификации Красноярского края существует на бумаге уже давно. Но строительство начнется только после того, как эти планы будут официально включены в инвестиционную программу Газпрома.

Сжигание бурого угля вносит самый большой "вклад" в смог над Красноярском. Но для перевода системы теплоснабжения на природный газ пока не находится средств. Фото: Photoxpress

Обсуждались три конфигурации газового проекта. Первый сценарий предполагал использование ресурсных источников, расположенных на территории края, - в Эвенкийском муниципальном районе. Второй - использование существующей газотранспортной инфраструктуры Газпрома в Кемеровской области. И еще один путь - использование перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода "Алтай" в Томской области.

Как следует из заявления чиновников, самый простой вариант - кемеровский. Газ с этого направления не потребует строительства заводов по его переработке, поскольку он уже имеет товарное качество. Но и он по деньгам пока остается неподъемным. Требуется более 120 миллиардов рублей на строительство примерно 570 километров трубопровода.

"Когда окончательное решение по целесообразности газоснабжения Красноярска будет принято, тогда мы будем ставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации. Это гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то смысла в таком случае подключения к газу экономического не будет. Мы должны получить эти средства иным способом, не только и не столько за счет потребителей. Боюсь, в ближайшие три года газификации Красноярского края ожидать достаточно сложно", - заявил в начале этого года губернатор Александр Усс.

"Без господдержки проект для инвесторов экономически не эффективен из-за удаленности от действующей газовой инфраструктуры. Ни один из рассмотренных в генеральной схеме вариантов не обеспечивает установления на газ цены, конкурентной по отношению к стоимости существующих в регионе энергоносителей. Прежде всего - угля. Кроме того, потребуются значительные затраты на подготовку потребителей к приему газа. Помимо магистрального газопровода нужно ведь будет проложить и межпоселковые, а это - еще около трех тысяч километров", - растолковали "РГ" в компании "Газпром межрегионгаз".

От перевода городских ТЭЦ на газ в крае ждут улучшения экологической обстановки

Самые горячие сторонники газификации - в краевой столице. От перевода на газ городских ТЭЦ ждут значительного улучшения экологической обстановки. Именно сжигание бурого угля вносит значительную лепту в постоянный смог над Красноярском. По расчетам специалистов, выбросы оксидов азота при переходе теплоэлектроцентралей с угля на природный газ снизятся почти в пять раз, а бенз(а)пирена - примерно в 13,4 раза.

Вся проблема в том, как свести воедино интересы собственников ТЭЦ и угольных разрезов (а это одно и то же лицо), Газпрома и населения. И понять, кто за все это будет платить. Очевидно, что теплоэнергетикам нет резона вкладываться в переоборудование своих станций. У них собственная технологическая цепочка давно выстроена и приносит стабильные прибыли. Газпрому, судя по всему, также решать экологические проблемы Красноярска, не к спеху.

Прямая речь

Евгений Бойко, заведующий кафедрой тепловых электрических станций Политехнического института СФУ:

- Переоборудование действующих энергетических мощностей с угля на сжигание природного газа задача не самая сложная. Но есть ли смысл физически и морально устаревшее оборудование адаптировать под новый вид топлива? Если создавать, то создавать новую генерацию, основанную на использовании парогазовых энергетических установок, а это вопрос куда более серьезных затрат. Глупо навязывать дорогостоящие решения, а не уделять внимание более простым и системным, способным обеспечить экологическую чистоту предприятий ТЭК. Я имею в виду модернизацию систем подготовки и сжигания угля, совершенствование действующих систем газоочистки, использование режимно-наладочных мероприятий, профессиональный контроль, диагностику и управление выбросами вредных веществ в атмосферу, формирование новых законодательных инициатив, обеспечивающих компромисс между генерирующими предприятиями и жителями города.