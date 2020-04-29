Новости

Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 21:27
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 21:13
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 21:12
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 21:07
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 20:55
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 20:44
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 20:42
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 20:29
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 20:24
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 20:14
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 20:06
Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД 18:57
В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах 18:50
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 18:41
Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
29.04.2020 20:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ударили по тормозам

Перевод сибирского региона на "голубое топливо" остается только на бумаге
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Спецвыпуск № 95(8149)
Власти региона заявили, что в ближайшие годы ждать газификации не стоит. Стоимость проекта остается высокой. А вообще Генеральная схема газоснабжения и газификации Красноярского края существует на бумаге уже давно. Но строительство начнется только после того, как эти планы будут официально включены в инвестиционную программу Газпрома.
Сжигание бурого угля вносит самый большой "вклад" в смог над Красноярском. Но для перевода системы теплоснабжения на природный газ пока не находится средств. Фото: Photoxpress Сжигание бурого угля вносит самый большой "вклад" в смог над Красноярском. Но для перевода системы теплоснабжения на природный газ пока не находится средств. Фото: Photoxpress
Сжигание бурого угля вносит самый большой "вклад" в смог над Красноярском. Но для перевода системы теплоснабжения на природный газ пока не находится средств. Фото: Photoxpress

Обсуждались три конфигурации газового проекта. Первый сценарий предполагал использование ресурсных источников, расположенных на территории края, - в Эвенкийском муниципальном районе. Второй - использование существующей газотранспортной инфраструктуры Газпрома в Кемеровской области. И еще один путь - использование перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода "Алтай" в Томской области.

Как следует из заявления чиновников, самый простой вариант - кемеровский. Газ с этого направления не потребует строительства заводов по его переработке, поскольку он уже имеет товарное качество. Но и он по деньгам пока остается неподъемным. Требуется более 120 миллиардов рублей на строительство примерно 570 километров трубопровода.

Фото: iStock
Российские автотрассы обрастут метановыми заправками

"Когда окончательное решение по целесообразности газоснабжения Красноярска будет принято, тогда мы будем ставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации. Это гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то смысла в таком случае подключения к газу экономического не будет. Мы должны получить эти средства иным способом, не только и не столько за счет потребителей. Боюсь, в ближайшие три года газификации Красноярского края ожидать достаточно сложно", - заявил в начале этого года губернатор Александр Усс.

"Без господдержки проект для инвесторов экономически не эффективен из-за удаленности от действующей газовой инфраструктуры. Ни один из рассмотренных в генеральной схеме вариантов не обеспечивает установления на газ цены, конкурентной по отношению к стоимости существующих в регионе энергоносителей. Прежде всего - угля. Кроме того, потребуются значительные затраты на подготовку потребителей к приему газа. Помимо магистрального газопровода нужно ведь будет проложить и межпоселковые, а это - еще около трех тысяч километров", - растолковали "РГ" в компании "Газпром межрегионгаз".

От перевода городских ТЭЦ на газ в крае ждут улучшения экологической обстановки

Самые горячие сторонники газификации - в краевой столице. От перевода на газ городских ТЭЦ ждут значительного улучшения экологической обстановки. Именно сжигание бурого угля вносит значительную лепту в постоянный смог над Красноярском. По расчетам специалистов, выбросы оксидов азота при переходе теплоэлектроцентралей с угля на природный газ снизятся почти в пять раз, а бенз(а)пирена - примерно в 13,4 раза.

Вся проблема в том, как свести воедино интересы собственников ТЭЦ и угольных разрезов (а это одно и то же лицо), Газпрома и населения. И понять, кто за все это будет платить. Очевидно, что теплоэнергетикам нет резона вкладываться в переоборудование своих станций. У них собственная технологическая цепочка давно выстроена и приносит стабильные прибыли. Газпрому, судя по всему, также решать экологические проблемы Красноярска, не к спеху.

Прямая речь

Евгений Бойко, заведующий кафедрой тепловых электрических станций Политехнического института СФУ:

Фото: iStock
Цифровые двойники экономят энергетикам миллионы рублей

- Переоборудование действующих энергетических мощностей с угля на сжигание природного газа задача не самая сложная. Но есть ли смысл физически и морально устаревшее оборудование адаптировать под новый вид топлива? Если создавать, то создавать новую генерацию, основанную на использовании парогазовых энергетических установок, а это вопрос куда более серьезных затрат. Глупо навязывать дорогостоящие решения, а не уделять внимание более простым и системным, способным обеспечить экологическую чистоту предприятий ТЭК. Я имею в виду модернизацию систем подготовки и сжигания угля, совершенствование действующих систем газоочистки, использование режимно-наладочных мероприятий, профессиональный контроль, диагностику и управление выбросами вредных веществ в атмосферу, формирование новых законодательных инициатив, обеспечивающих компромисс между генерирующими предприятиями и жителями города.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам