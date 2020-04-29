В условиях самоизоляции сибиряки проводят в соцсетях еще больше времени, чем раньше. При этом многие бездумно доверяют всему, что там пишут, хотя сейчас поднялась настоящая волна так называемых фейков - лженовостей. Отличить правду от вымысла помогают лингвисты: они разделили фейки на шесть типов и научились их разоблачать.

Псевдомедицинские

Сегодня они встречаются наиболее часто. Авторы таких фейков, как правило, имитируют обращения врача или медучреждения. Один из подобных примеров - послание некоего Юры Климова, молодого врача из Уханя. В частности, он утверждает, что от коронавируса убережет мытье рук горячей водой, убивающей вирус.

- Любопытно, что в первом варианте письма от Юры Климова COVID-19 погибал уже при 26-27 градусах по Цельсию, - отмечает социальный антрополог Александра Архипова. - И даже у младших школьников возникал резонный вопрос: как же вирус живет в теле человека при 36-37 градусах? Видимо, автор фейка среагировал на "критику" и в более поздней рассылке повысил критичную температуру до пятидесяти градусов. Подобные ошибки, также как незнание терминологии и элементарная неграмотность - яркий признак фейка.

"Народные" рецепты

Эта группа - чемпионы по абсурду даже среди фейков. Реальные примеры из виртуального пространства: "привязать к ноге имбирь" или "нарисовать маслом крест на входной двери". В этой группе авторы фейков изображать врачей не пытаются, но для убедительности могут приплести неких "медицинских специалистов". Есть тут и другие "авторитетные" источники: например, советуя рисовать крест, автор ссылается на... афонских старцев.

Бьют тревогу

Эти фейки объявляют строгий карантин, обещая, что детей будут арестовывать на улицах, а их родителей штрафовать на огромные суммы. Из этой же серии сообщение о людях в костюмах химзащиты, которые ходят по квартирам и под предлогом дезинфекции усыпляют хозяев. Совсем свежая "новость": вместо теста на коронавирус людям вкалывают наркотик. А самое известное: "черные вертолеты", которые будут опрыскивать населенный пункт "защитной" смесью.

Как правило, для усиления достоверности в таких случаях возникает ссылка на некий государственный институт, в основном имитируются предупреждения МВД. Но бывает, что "первоисточником" информации называют друга, близкого к властным структурам, который по секрету рассказал "военную тайну". Так, в случае "черных вертолетов" инсайдером, которому якобы можно верить, выступала жена военного. По мнению Александры Архиповой, выстроить цепочку "своих людей" - очень важно для фейковой новости. Но именно ссылка на неназванный, но очень информированный источник, выдает ложь.

Караул, горим!

- Еще одна категория - панические свидетельства. Они могут быть основаны на реальных наблюдениях, но в процессе передачи от одного человека к другому меняются настолько, что уже ничего общего с реальностью не имеют, - подчеркивает Александра Архипова. - Лингвистическая особенность этих фейков в том, что они имеют очень яркую эмоциональную окраску. Как, например, в широко разошедшемся тексте Полины из Италии: врачи мрут как мухи, не хватает грузовиков для вывоза тел и тому подобное. Повышенная эмоциональность - яркий признак фейка: нередко лживый текст начинается и заканчивается тремя восклицательными знаками, да и в основном тексте они могут стоять через строчку. Эмоции подменяют собой факты. Увы, это работает.

"Фабрикаты"

Название этой группы не то чтобы удачное (в конце концов, все фейки выдуманные), но здесь важен нюанс - умысел. Это не просто фантазия, а преднамеренная ложь. Эти фейки несут в себе, пожалуй, наибольший вред. Пример - якобы появившееся постановление губернатора о введении комендантского часа. По мнению эксперта центра научной коммуникации Университета ИТМО Ильи Стахеева, подобные фейки массово возникают в условиях, когда официальных данных мало. И лучший метод борьбы с ними - предоставлять максимум объективной информации.

- При знакомстве с фабрикатами надо первым делом обратить внимание не на первоисточник, а на того, кто доносит до читателя информацию: обладает ли он достаточным уровнем компетенции, - считает Илья Стахеев. - Подобного рода указы вступают в силу только после опубликования на официальном сайте ведомства, а если такой "документ" распространяется, скажем, в родительских чатах, то верить ему не стоит.

Кроме того, подделку часто выдает неумелое использование составителем языковых регистров - от некорректных шрифтов до элементарных ошибок. Как правило, составители фейков не владеют "бюрократическим" языком, на котором объясняются представители силовых структур и чиновники. Отсюда, по мнению Александры Архиповой, в текстах появляются странные, просторечные конструкции: "районный участковый", "штаб обороны Москвы от коронавируса".

Прямая речь

Ольга Мельникова, психолог:

- Люди в тревожной ситуации склонны фантазировать и порой сами убеждают себя в небылицах. И тогда они сочиняют фейки, чтобы развеять собственные страхи, услышать из официальных источников, что нет, например, никаких заградотрядов на границе города. Сообщения о том, что в какой-нибудь условной "Дании" всем выдали по миллиону евро, а у нас, мол, ничего, сигнализируют о страхе остаться в нищете, это попытка справиться с данным страхом. Кроме того, напуганный человек хочет таким образом оправдать свои опасения: бояться стыдно, поэтому я напугаю всех знакомых и буду не самым трусливым, а самым осведомленным. Еще один мотив авторов фейков - почувствовать свою значимость, превосходство, даже власть над разумом других людей.

Между тем

Суд оштрафовал на тридцать тысяч рублей жительницу Омска, которая распространяла ложную информацию о гибели людей с коронавирусной инфекцией. А следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера, заявившего в видеообращении, что опасный вирус создали в лаборатории новосибирского научного центра "Вектор" и "выпустили на волю" намеренно. Правда, это сообщение, с точки зрения лингвистов, даже не фейк, а пародия на него. Как отмечает Александра Архипова, фейки направлены прежде всего на повышение градуса тревоги. Но когда в обществе наблюдается перенасыщение подобной информацией, когда люди устают панически реагировать на каждое предупреждение, закономерной реакцией становится высмеивание самих фейков. Авторы таких пародий довольно точно улавливают особенности текста лженовостей. Порой даже слишком. Видеообращение блогера о новосибирском происхождении COVID-19 было явной иронией - в частности, молодой человек утверждал, что власти распространили коронавирус, чтобы отвлечь людей от идеи, что Земля на самом деле плоская. Автора можно упрекнуть в сомнительном чувстве юмора, но стилистически он был безупречен. Впрочем, следователи взялись за шутника всерьез.