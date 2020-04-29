Новости

В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19 09:18
Дозаторы с антисептиком появились в сахалинских автобусах 09:05
В Перми школьница в гостях украла смартфон и перевела деньги со счета 09:02
Какие ошибки допускают мастера на шиномонтаже 09:00
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая 08:47
В Ленобласти четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре 08:35
Власти Австралии снимут запрет на поездки по стране 08:19
На продажу выставлена редкая дизельная "Волга" ГАЗ-24-77 08:00
Сегодня в Москве будет дождливо и ветрено 07:56
В Якутске скончались два пациента с COVID-19 07:44
Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца Kidd ВМС США 07:37
Постпред РФ: США используют пандемию для давления на Венесуэлу 07:22
Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом 06:31
Застрявших на сахалинском судне буревестников вернули на волю 06:31
Вывозной рейс из Ташкента вернет в Москву еще 174 россиянина 06:02
В Приморье ввели обязательный масочный режим 05:58
Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем 05:36
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям 05:17
Эксплуатация моста Благовещенск-Хэйхэ начнется в мае 05:03
Праздничный салют 9 мая увидят жители восьми городов ДФО 04:56
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:37
Приморскому фермеру подкинули гималайского медвежонка 04:36
Колумбия вошла в Организацию экономического развития и сотрудничества 04:35
В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ 04:19
Власти Бразилии продлили запрет на въезд иностранцев в страну 04:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 08:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Много шума и... ничего

Как распознать ложь в соцсетях
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 94(8148)
В условиях самоизоляции сибиряки проводят в соцсетях еще больше времени, чем раньше. При этом многие бездумно доверяют всему, что там пишут, хотя сейчас поднялась настоящая волна так называемых фейков - лженовостей. Отличить правду от вымысла помогают лингвисты: они разделили фейки на шесть типов и научились их разоблачать.
В интернете можно найти сервисы, помогающие разоблачать фейки. Один из них - на сайте МИДа России. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости В интернете можно найти сервисы, помогающие разоблачать фейки. Один из них - на сайте МИДа России. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
В интернете можно найти сервисы, помогающие разоблачать фейки. Один из них - на сайте МИДа России. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Псевдомедицинские

Сегодня они встречаются наиболее часто. Авторы таких фейков, как правило, имитируют обращения врача или медучреждения. Один из подобных примеров - послание некоего Юры Климова, молодого врача из Уханя. В частности, он утверждает, что от коронавируса убережет мытье рук горячей водой, убивающей вирус.

Воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о COVID-19

- Любопытно, что в первом варианте письма от Юры Климова COVID-19 погибал уже при 26-27 градусах по Цельсию, - отмечает социальный антрополог Александра Архипова. - И даже у младших школьников возникал резонный вопрос: как же вирус живет в теле человека при 36-37 градусах? Видимо, автор фейка среагировал на "критику" и в более поздней рассылке повысил критичную температуру до пятидесяти градусов. Подобные ошибки, также как незнание терминологии и элементарная неграмотность - яркий признак фейка.

"Народные" рецепты

Эта группа - чемпионы по абсурду даже среди фейков. Реальные примеры из виртуального пространства: "привязать к ноге имбирь" или "нарисовать маслом крест на входной двери". В этой группе авторы фейков изображать врачей не пытаются, но для убедительности могут приплести неких "медицинских специалистов". Есть тут и другие "авторитетные" источники: например, советуя рисовать крест, автор ссылается на... афонских старцев.

Бьют тревогу

Эти фейки объявляют строгий карантин, обещая, что детей будут арестовывать на улицах, а их родителей штрафовать на огромные суммы. Из этой же серии сообщение о людях в костюмах химзащиты, которые ходят по квартирам и под предлогом дезинфекции усыпляют хозяев. Совсем свежая "новость": вместо теста на коронавирус людям вкалывают наркотик. А самое известное: "черные вертолеты", которые будут опрыскивать населенный пункт "защитной" смесью.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Генпрокуратура выявила несколько очередных фейков о коронавирусе

Как правило, для усиления достоверности в таких случаях возникает ссылка на некий государственный институт, в основном имитируются предупреждения МВД. Но бывает, что "первоисточником" информации называют друга, близкого к властным структурам, который по секрету рассказал "военную тайну". Так, в случае "черных вертолетов" инсайдером, которому якобы можно верить, выступала жена военного. По мнению Александры Архиповой, выстроить цепочку "своих людей" - очень важно для фейковой новости. Но именно ссылка на неназванный, но очень информированный источник, выдает ложь.

Караул, горим!

- Еще одна категория - панические свидетельства. Они могут быть основаны на реальных наблюдениях, но в процессе передачи от одного человека к другому меняются настолько, что уже ничего общего с реальностью не имеют, - подчеркивает Александра Архипова. - Лингвистическая особенность этих фейков в том, что они имеют очень яркую эмоциональную окраску. Как, например, в широко разошедшемся тексте Полины из Италии: врачи мрут как мухи, не хватает грузовиков для вывоза тел и тому подобное. Повышенная эмоциональность - яркий признак фейка: нередко лживый текст начинается и заканчивается тремя восклицательными знаками, да и в основном тексте они могут стоять через строчку. Эмоции подменяют собой факты. Увы, это работает.

"Фабрикаты"

Название этой группы не то чтобы удачное (в конце концов, все фейки выдуманные), но здесь важен нюанс - умысел. Это не просто фантазия, а преднамеренная ложь. Эти фейки несут в себе, пожалуй, наибольший вред. Пример - якобы появившееся постановление губернатора о введении комендантского часа. По мнению эксперта центра научной коммуникации Университета ИТМО Ильи Стахеева, подобные фейки массово возникают в условиях, когда официальных данных мало. И лучший метод борьбы с ними - предоставлять максимум объективной информации.

Фото: iStock
Что заставляет людей распространять фейки о коронавирусе

- При знакомстве с фабрикатами надо первым делом обратить внимание не на первоисточник, а на того, кто доносит до читателя информацию: обладает ли он достаточным уровнем компетенции, - считает Илья Стахеев. - Подобного рода указы вступают в силу только после опубликования на официальном сайте ведомства, а если такой "документ" распространяется, скажем, в родительских чатах, то верить ему не стоит.

Кроме того, подделку часто выдает неумелое использование составителем языковых регистров - от некорректных шрифтов до элементарных ошибок. Как правило, составители фейков не владеют "бюрократическим" языком, на котором объясняются представители силовых структур и чиновники. Отсюда, по мнению Александры Архиповой, в текстах появляются странные, просторечные конструкции: "районный участковый", "штаб обороны Москвы от коронавируса".

Прямая речь

Ольга Мельникова, психолог:

- Люди в тревожной ситуации склонны фантазировать и порой сами убеждают себя в небылицах. И тогда они сочиняют фейки, чтобы развеять собственные страхи, услышать из официальных источников, что нет, например, никаких заградотрядов на границе города. Сообщения о том, что в какой-нибудь условной "Дании" всем выдали по миллиону евро, а у нас, мол, ничего, сигнализируют о страхе остаться в нищете, это попытка справиться с данным страхом. Кроме того, напуганный человек хочет таким образом оправдать свои опасения: бояться стыдно, поэтому я напугаю всех знакомых и буду не самым трусливым, а самым осведомленным. Еще один мотив авторов фейков - почувствовать свою значимость, превосходство, даже власть над разумом других людей.

Между тем

Суд оштрафовал на тридцать тысяч рублей жительницу Омска, которая распространяла ложную информацию о гибели людей с коронавирусной инфекцией. А следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера, заявившего в видеообращении, что опасный вирус создали в лаборатории новосибирского научного центра "Вектор" и "выпустили на волю" намеренно. Правда, это сообщение, с точки зрения лингвистов, даже не фейк, а пародия на него. Как отмечает Александра Архипова, фейки направлены прежде всего на повышение градуса тревоги. Но когда в обществе наблюдается перенасыщение подобной информацией, когда люди устают панически реагировать на каждое предупреждение, закономерной реакцией становится высмеивание самих фейков. Авторы таких пародий довольно точно улавливают особенности текста лженовостей. Порой даже слишком. Видеообращение блогера о новосибирском происхождении COVID-19 было явной иронией - в частности, молодой человек утверждал, что власти распространили коронавирус, чтобы отвлечь людей от идеи, что Земля на самом деле плоская. Автора можно упрекнуть в сомнительном чувстве юмора, но стилистически он был безупречен. Впрочем, следователи взялись за шутника всерьез.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции