В Иркутской области чиновников заподозрили в поджоге леса

Следователи проверяют информацию о причастности должностного лица администрации Усть-Кутского района Иркутской области к поджогу лесных насаждений. Об этом сообщает СК по области.

По информации ведомства, заявление о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района поступило в дежурную часть полиции 28 апреля. Уточняется, что огонь удалось потушить, а на месте был замечен человек, который является должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии, участок, где задержали чиновника райадминистрации, принадлежит мэру города Усть-Кут Александру Душину. По словам собеседника агентства, там у него располагается фермерское хозяйство, сотрудники которого вместе с мэром и выявили факт поджога и даже задержали нарушителей. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, задержаны были три представителя местной администрации. При осмотре у них обнаружили несколько канистр бензина.

В то же время ТАСС со ссылкой на главу аппарата администрации Усть-Кутского района Марину Косыгину сообщает, что задержанные сотрудники не выходят на связь. Она уточнила, что чиновники во главе с первым вице-мэром района отправились на выезд для обследования горящих участков леса. Сейчас на место также выехали сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту случившегося СК по региону организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ - "Покушение на превышение должностных полномочий".