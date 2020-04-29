В Приангарье при взрыве самогонного аппарата пострадали четыре человека

В поселке Новая Игирма Иркутской области в результате хлопка газа пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ГУ МЧС по региону.

Согласно информации спасателей, хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в 14.23 по местному времени. В это время в квартире находилось пять человек. Четверо в результате взрыва получили незначительные ожоги и были доставлены в больницу.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало повреждение работавшего в квартире в это время самогонного аппарата. Он разгерметизировался и содержимое попало на газовую плиту.