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29.04.2020 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ

Текст: Руслан Мельников

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова.

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

Как сообщает ТАСС, он признан виновным за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации. По информации агентства, блогер оформил явку с повинной.

Алибека Мирзеханова задержали после драки возле московского кафе "Неолит", но обвинение не предъявили. Позднее его арестовали в рамках другого уголовного дела, которое расследовала ФСБ.

Сообщается, что дело насчитывало шесть томов, а в его материалах указывается, что показания на блогера дали двое осужденных за участие в террористической деятельности. Они сообщили, что блогер показывал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и воевать за запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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