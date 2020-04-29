Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова.

Как сообщает ТАСС, он признан виновным за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации. По информации агентства, блогер оформил явку с повинной.

Алибека Мирзеханова задержали после драки возле московского кафе "Неолит", но обвинение не предъявили. Позднее его арестовали в рамках другого уголовного дела, которое расследовала ФСБ.

Сообщается, что дело насчитывало шесть томов, а в его материалах указывается, что показания на блогера дали двое осужденных за участие в террористической деятельности. Они сообщили, что блогер показывал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и воевать за запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство".