В Северной Осетии умер третий пациент с коронавирусом

В Северной Осетии умер еще один человек, заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались уже три человека, сообщили "РГ" в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в минздраве республики, погибший пациент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Результаты его обследования с подтвержденным коронавирусом пришли уже после смерти.

По данным Роспотребнадзора, всего в регионе зафиксировано 763 случая COVID-19. За сутки прирост составил 93 человека. Из общего числа заболевших 627 находятся на амбулаторном лечении, 55 - в больницах. Также на самоизоляции под наблюдением врачей в республике остаются 1 257 человек.