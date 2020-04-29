Два калининградских пляжа получили "Голубой флаг"

Два калининградских пляжа, расположенные в поселке Янтарный, получили престижную международную награду "Голубой флаг". Ее вручают самым чистым и безопасным пляжам мира с 1987 года. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

Небольшой калининградский поселок получил первый в России "Голубой флаг" еще в 2016 году. Позже к прибалтийскому курорту присоединились черноморские "коллеги". В текущем году, помимо Янтарного, "Голубого флага" удостоились пляжи Сочи.

Выдается престижная награда только на один сезон. Из года в год курорты должны доказывать международному жюри, что их береговая зона - самая чистая и безопасная.

- Заявочная кампания на 2020 год завершилась еще до пандемии, - пояснил Алексей Заливатский. - Мы начали собирать необходимые документы по завершению предыдущего курортного сезона, в третьем квартале 2019-го. Тогда же провели первые анализы почвы и воды. Поэтому карантин не повлиял на распределение "Голубых флагов". Мы просто ждали решения международного жюри, которое на днях собралось на заседание в Копенгагене в онлайн-режиме.

Протяженность и первого, и второго пляжей, удостоенных награды, составляет 500 метров, их ширина местами превышает 100 метров. Оба оборудованы шатрами, лежаками, матрацами, раздевалками, биотуалетами, другой необходимой инфраструктурой. Сейчас в муниципалитете завершают подготовку к курортному сезону - расширяют парковку, оборудуют детскую зону отдыха с "лягушатником". И не теряют надежды, что в июне Янтарный встретит первых туристов.

- Все эпидемии необходимо героически преодолеть к 1 июня! Иначе будем загорать в костюмах химзащиты, - пошутил Алексей Заливатский.