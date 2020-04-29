Фонд из Нидерландов ищет погибшего в концлагере вологодского солдата

Нидерландский фонд "Советское поле славы" разыскивает родственников одного из бойцов, похороненного на мемориальном кладбище под Амерсфортом. Известно, что он уроженец деревни Прилуки Великоустюгского района.

Военнослужащего зовут Алексей Егорович Пожарищенский, сообщает пресс-служба правительства региона. Последнее пристанище он нашел на мемориальном кладбище на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных. Здесь похоронены 865 солдат Красной армии из Советского Союза.

Сотрудники фонда не только ухаживают за мемориалом, но и занимаются поиском родственников, ведут исследовательскую работу. И на сегодняшний день они уже нашли более 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены на кладбище.

Что касается уроженца Великоустюгского района, то Алексей Егорович Пожарищенский родился или в 1921 или в 1922 году. Был призван райвоенкоматом в ноябре 1940 года, пропал без вести в декабре 1943-го. Теперь уже понятно, что он оказался в плену и умер в концлагере.

Сотрудники нидерландского фонда надеются найти родственников советского солдата.