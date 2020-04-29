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29.04.2020 17:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всех отпустят, Крошик останется

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 94(8148)
В этом году в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих аврал. Сейчас здесь проходят реабилитацию 27 тюленят и нерпят. Их нашли на берегах Финского залива и Ладожского озера - измученных, заклеванных птицами и покусанных собаками. Если бы не человек, у них не было бы шансов выжить.
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Места пока всем хватает, но резервов, прямо скажу, не много, - говорит Елена Андриевская, она руководит центром и Фондом друзей балтийской нерпы. Именно этот фонд на протяжении последних лет спасает ластоногих в Петербурге и Ленобласти.

Фото: iStock
В Заполярье впервые в истории науки в неволе родился серый тюлень

С 2013 года в поселке Репино работает Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Здесь тюленят и нерпят лечат, выхаживают, а потом отпускают в дикую природу.

За два месяца в центр поступило 27 ластоногих, больше было только в 2014 году, когда центр за сезон принял 29 постояльцев.

Причина в погоде. Из-за аномально теплой зимы лед на Финском заливе и Ладожском озере так и не встал. Для ластоногих это плохо. Дело в том, что именно на льдинах отдыхают и нагуливают жир самочки перед родами. В этом году им пришлось вместо отдыха не только все время держаться на воде, но и сражаться со стихией, ведь весенние шторма выдались крайне сильными. В итоге новорожденных бельков уносило от ослабленных матерей волнами...

Эта ситуация была прогнозируема, и зоозащитники заранее готовились к приему большого числа осиротевших детенышей. В этом году их селят в индивидуальные боксы, а также в так называемые домики для нерп. Вообще-то предполагалось, что эти конструкции станут размещать на Ладожском озере и Финском заливе, чтобы туда могли заплывать беременные самки, рожать там и жить с малышами первое время после родов. Но получилось иначе: домики стоят в центре и в них живут детеныши.

У каждого своя грустная судьба. Например, недавно ветеринары смогли стабилизировать состояние маленькой самочки тюленя, найденной под Усть-Лугой. Зоозащитники всерьез опасались за ее жизнь, малышка была истощена и потеряла много крови после нападения бродячих собак. Идет на поправку и детеныш ладожской кольчатой нерпы. Белек был обнаружен в поселке имени Морозова, он был истощен и поклеван птицами.

Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
Калининградский зоопарк принял найденного на пляже тюлененка

Трех нерпят спасти не смогли. Один скончался на следующий день после прибытия в центр, еще двое умерли во время лечения.

Сложность еще и в том, что к ослабленным и новорожденным животным нельзя применять сильнодействующие лекарства, говорит Елена Андриевская. Кроме того, тюленят и нерпят, которым неделя-две от роду, нужно еще и правильно кормить. Это целая наука. Вначале питательную смесь дают с помощью зондов, затем учат глотать мелкую рыбешку. Кстати, тюленята и нерпята не лежат в бассейнах сутками, они спят на махровых полотенцах и халатах и иногда даже в них кутаются.

С начала мая тех тюленят и нерпят, кто выздоровел и набрал вес, начнут выпускать в дикую природу. К свободе ластоногих готовят постепенно: учат "охотиться" в бассейне за рыбой, минимизируют контакты с людьми. Такие меры необходимы, чтобы ластоногие забыли человека, перестали воспринимать его как друга - это необходимо для выживания.

Кстати

Ожидается, что к середине лета все тюлени и нерпы пройдут реабилитацию и вернутся в среду обитания. А в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих останется только один тюлень, которого зовут Крошик.

Крошику четыре года, его нашли на Ладожском озере весной 2016-го, он весил всего четыре килограмма, у него были обморожены ласты. Реабилитация длилась два года. Но даже после выздоровления Крошик так и не смог жить без людей. Его выпускали в Ладожское озеро два раза, однако он возвращался к людям, запрыгивал на яхты, подплывал к рыбакам и туристам. Тогда зоозащитники приняли решение вернуть Крошика в центр, где он живет по сей день.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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