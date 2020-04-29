Предстоящие длинные выходные и ограничительные меры в связи с пандемией поставили перед дачниками массу проблем. Главная - как добраться в места отдыха, минимально нарушая рекомендованный режим самоизоляции

Власти Петербурга разрешили школьникам закончить учебный год досрочно, поэтому уже через день в Ленинградской области сезон летнего отдыха можно будет считать открытым. Добираться до загородных домов счастливым владельцам дачных участков рекомендовано на личном автотранспорте.

- При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды, - подчеркивают в Смольном. - Петербуржцы должны следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области. Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург и Ленинградская область официально договорились о беспрепятственных поездках на дачные и садовые участки при соблюдении определенных условий. Так что здесь больших проблем быть не должно. Однако такая договоренность действует не со всеми регионами, и уже есть информация о возникших сложностях. Например, согласно распоряжению властей Вологодской области, прибывшие сюда из других регионов страны обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение четырнадцати дней.

-?Мой коллега повез семью в Вологодскую область и был оштрафован за нарушение режима самоизоляции на 30 тысяч рублей, - рассказывает Лариса Иванова из Волхова. - Кроме того, его обязали пробыть две карантинные недели в той деревне, куда он ехал только на выходные. Теперь ему придется оформлять внеплановый отпуск.

Контролировать перемещение лиц, которым в принципе запрещено покидать место жительства - даже для поездки на дачу, - планируется с помощью бойцов Росгвардии и технических средств.

- Данные внесут в систему аппаратно-программного комплекса "Поток" с пометкой "Розыск", - объясняют в правительстве Вологодской области. - При передвижении вологжан из этих категорий на личном автотранспорте сотрудниками ГИБДД будут приняты соответствующие меры. На территории "дачных" поселений будет организовано патрулирование мобильными группами, которые также получат эту информацию. Нарушения чреваты не только административным, но и уголовным наказанием.

Остальным жителям Вологодчины поездки на дачи разрешены, но также с соблюдением ряда условий. Власти особо подчеркивают, что это не смягчение режима самоизоляции. а просто смена места пребывания. Поэтому сверять с единой базой будут и паспортные данные граждан при продаже билетов на автобусы и электрички. А для того чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию, количество рейсов увеличат.

Аналогичные меры действуют в Псковской и Новгородской областях - изоляция для приезжих из других регионов на четырнадцать дней. Кроме того, на Псковщине необходимо сообщить о своем прибытии по телефону оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, исключение сделано только для командированных. А в Новгородской области действует такое правило: "В случае, если гражданин приехал в командировку из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он обязан предъявить не только командировочное удостоверение, но и документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции, выданный не позднее одного дня до заселения".

Кстати

В Ленинградской области для дачников объявлен конкурс #ленинградскийсадовод. В группе "Ленинградская область" социальной сети "ВКонтакте" участники размещают фотографии цветов и рассады. Главное условие - фото должно быть сделано во время карантина. Фотографии будут оцениваться в трех номинациях: "Самый ухоженный" - для сада или огорода на личных участках, "Самый экзотический" и "Самый стильный".